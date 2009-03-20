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Kültür-Sanat

Ankara'da 11 oyun ücretsiz izlenebilecek

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 11 oyun ücretsiz sahnelenecek.

20 Mart 2009 02:00

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 3'ü çocuk oyunu toplam 11 değişik oyun, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart Cuma günü ücretsiz sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk oyunları saat11.00'de, diğer oyunlar saat 20.00'de izlenebilecek.

Oyunlardan önce Nedret Güvenç'in hazırladığı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ulusal bildirisi okunacak.

Programa göre ücretsiz izlenebilecek oyunlar şöyle:

Büyük Tiyatro'da "Genç Osman", Küçük Tiyatro'da "Bir Yaz Masalı" ile
"Köşebaşı", Şinasi Sahnesi'nde "Keloğlan Keleşoğlan" ile "Suçlu Yürekler",
Akün Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Altındağ Tiyatrosu'nda "Eşik", Stüdyo
Sahne'de "Bir Delinin Hatıra Defteri", Oda Tiyatrosu'nda "Kontrabas", Çayyolu
Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Küçük Bir Mucize" ile "Galilei'nin Yaşamı"

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