Ankara'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı çatışmanın nedeni 'bonzai'

Başkent Ankara 'da önceki gün polisle girdiği çatışmadan başından kurşunlanarak öldürülen Bülent Aramaz'ın bonzai çetesi lideri olduğu belirlendi. Çatışmada Bülent Aramaz öldürülürken Aramaz'ın sevgilyisi Elena K. ve 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerden birinin durumu ağır.

Bonzai operasyonuna takıldı

Fevzi Kızılkoyun ve Rıza Özel'in Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre "Uyuşturucu trafiğini elinde bulundurduğu iddia edilen çetenin, eğlence mekânlarına bonzai satmaları konusunda baskı yaptığı, kabul etmeyenleri kurşunlandıkları belirlendi. Son 4 ayda 7 ayrı işyerinin kurşunlanmasının ardından polis, çalışmaları hızlandırdı. 15 gün önce çetenin önemli elemanlarından Kadir İ. gözaltına alındı. İfadeleri doğrultusunda Aramaz çetesine ulaşıldı. Çetenin elebaşısı olduğu öne sürülen Bülent Aramaz teknik takibe alındı. Polis, sürekli yer değiştiren ve haberci kullanan Aramaz’ın yerini belirleyemedi. Bunun üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen Rus Elena K. da takibe alındı. Elena K.’nın 3 gün önce Aramaz ile buluştuğu eve baskın yapıldı, ancak çift kaçtı."

"Polis belirlenen adreslerden birinde iki ekiple beklemeye geçti. Aramaz ve adamları, polise pusu kurdu. Elena K. ve 2 adamı, dün öğle saatlerinde 2 araçla polisleri çapraz ateşe tuttu. 3 polis yaralandı. Gözcü ekibin müdahalesiyle çatışma çıktı. Başından vurulan Aramaz, hastanede öldü. Aynı araçta bulunan Elena K. de yaralandı. Araçta bir Kalaşnikof silah, bir Glock marka tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu ele geçirildi."

Mahalle ablukaya alındı

"Polis ile çatışmaya giren Aramaz’ın 2 adamı kaçtı. Bunun üzerine mahalle ablukaya alındı. Özel harekât polisi ile binalara baskınlar yapıldı. Bir polis helikopteri ise havadan operasyona destek verdi. Ancak örgüt elemanları yakalanamadı. Baskınlarda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çatışmada Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nde görevli polisleri D.K., Y.A, G.K. yaralandı. Polislerden Y.K.’nın hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi."

Cezaevinde isyan çıkardı

Yeraltı dünyasının önde gelenlerinden ‘Öksüz Ahmet’ lakaplı Ahmet Aramaz, 2000’de saldırıda öldürülmüştü. Ardından örgütün liderliğini yeğeni Bülent Aramaz üstlendi. Ankara’da otopark işletmeciliği yapan Bülent Aramaz’ın adı ilk olarak Aralık 1999’da Ulucanlar Cezaevi’nde çıkardığı isyan ile duyuldu.

Tecavüz, haraç, cinayet...

O dönem ‘tecavüz, cinayet, haraç almak, silahlı tehdit ve yıldırma yöntemleriyle para toplama’ suçlarından cezaevinde bulunan Aramaz, “Af istiyoruz” diyerek yatak ve yorganları ateşe vermişti. Aramaz ve adamları İnfaz Koruma Memurları’yla çatışmıştı.

1999’da tutuklanan Aramaz, 7 ay önce cezaevinden çıktı. Haziranda 3 kişiyle İzmir’e giden Aramaz trafik kazası geçirdi. “Foça yolunda esrarengiz kaza” olarak basına yansıyan bu olayda, yara almayan Aramaz’ın kaçtığı öne sürülüyor.