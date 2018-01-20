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Ankara'a çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından merkez ilçeler ve Sincan'da düzenlenen operasyonlarda cinayet, hırsızlık ve cinsel saldırı gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı

20 Ocak 2018 16:19

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da polis ekipleri tarafından merkez ilçeler ve Sincan\'da düzenlenen operasyonlarda cinayet, hırsızlık ve cinsel saldırı gibi çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık başta olmak üzere diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için kent genelinde operasyon başlattı. Dün akşam Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde ev ve iş yerlerine baskınlar düzenlendi. 105 ekipten oluşan 236 polisin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda, kasten adam öldürme suçundan 10 yıl ceza alan D.Ç., cinsel saldırı suçundan 5 yıl ceza alan S.A.Ş. ve hırsızlık suçundan 5 yıl ceza alan M.A isimli kişiler de yakalandı. Ayrıca yapılan operasyonda hırsızlık suçundan aranan 8, yaralama suçundan aranan 8 ve cinayetten aranan 1 kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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