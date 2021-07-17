Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda 8 milyon yolcu garanti edildi, ilk 5 ayda 272 bin kişi kullandı; Cengiz-Limak-Kolin'e 12 milyon dolar ödenecek

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nı bu yıl 8 milyon yolcunun kullanacağı garanti edildi ancak ilk 5 ayda sadece 272 bin 676 kişi geldi. Eğer yıl sonuna kadar 7 milyon 727 bin 324 yolcu gelmezse müteahhite 12 milyon dolar daha ödenecek.

Kamu özel işbirliği (KÖİ) ile yapılan ve 29 Ekim 2016'da açılan Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nı bu yıl 8 milyon yolcunun kullanacağı garanti edildi.



Ancak 2021 yılının ilk 5 ayında tren garına gelen yolcu sayısı 272 bin 676 kişide kaldı. Garı yıl sonuna kadar 7 milyon 727 bin 324 yolcunun kullanmaması halinde müteahhit firmaya Hazine'den 12 milyon dolar daha ödenecek. Bu miktar yolcu gelirse TCDD bilet parasından kazanacak ve müteahhide ödenecek miktar dengelenecek.

2016-2020 arasında Cengiz-Limak-Kolin'e 21 milyon dolar ödendi

Sözcü gazetesinin haberine göre; yolcu garantisi nedeniyle 2016'dan 2020 yılı sonuna kadar Ankara YHT Garı için Cengiz-Kolin-Limak ortaklığına Hazine'den KDV hariç 21 milyon 352 bin 545 dolar ödendi.



Garda, diğer KÖİ modellerinden farklı olarak hem gelen hem gelmeyen hem de fazladan gelen yolcu başına para veriliyor.



Yıllık yolcu garantisi tutan modelde müteahhit firmaya yolcu başına 1.5 dolar ödeniyor. Garanti kapsamında kalan ancak gelmeyen yolcu için de bu miktar ödeniyor.



Garanti üzerinde yolcu gelirse, yolcu başına da 50 sent ödeme yapılıyor. TCDD'nin kasasına sadece bilet satışından para giriyor.

8 milyon yolcu garanti edildi 5 ayda sadece 273 bin kişi geldi

Ankara YHT Garı için garanti edilen yolcu sayısı her yıl katlanarak artıyor ancak yolcu sayısı artacağına daha da düşüyor.



2020- 2021 dönemi için şirkete verilen yolcu garantisi 8 milyona çıktı ancak bu yılın ilk 5 ayında Ankara YHT Garı'nı kullanan yolcu sayısı 272 bin 676 kişide kaldı.



Tren garına yıl sonuna kadar 7 milyon 727 bin 324 kişinin daha gitmemesi halinde devlet kasasından 12 milyon dolar daha ödenecek. Böylece yolcu garantisi nedeniyle Hazine'den çıkan tutar, KDV hariç 33 milyon 353 bin 545 dolara ulaşacak.