Ankara YHT Garı’na yolcu garantisi için 6 milyon lira ödendi, garanti 14 yıl boyunca sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı için Limak-Kolin-Cengiz grubuna yolcu garantisi nedeniyle 2017 ve 2018 yılları için toplam 6 milyon 352 bin 545 dolar ödendiğini açıkladı.

Turhan, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in soru önergesine verdiği yanıtta, Ankara YHT Garı'nın 29 Ekim 2016 tarihinde hizmete açıldığını, devlet tarafından 14 yıl boyunca yolcu garantisi verildiğini, yatırımın kamuya devrinin ise 2037 yılı içinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Turhan, “TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce kamu özel işbirliği modeliyle yapılan Ankara YHT Garı için sözleşme gereğince 2017 ve 2018 yılları için toplamda 6 milyon 352 bin 545 dolar artı KDV garanti ödemesi yapılmıştır” dedi.

Turhan'ın yanıtını değerlendiren Çakırözer, “Bu projeler için ‘Halkın cebinden 5 kuruş çıkmayacak' denilmişti. Evet, doğru 5 kuruş çıkmıyor, milyon dolarlar çıkıyor. Yolcu başına verilen garanti 1.5 dolar artı KDV kimin cebinden çıkıyor? 2 yılda 6 milyon 352 bin 545 dolar kimin cebinden gitti? Hani milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacaktı?” diye sordu.