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Ankara'ya iş sağlığı ve güvenliği için özel birim

24 Haziran 2020 23:43

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), belediyeye bağlı tüm iştiraklerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek.

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