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Ankara ve İzmir barolarında seçimin galipleri belli oldu

AKP'li Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin ikinci oldu

16 Ekim 2016 22:36

Ankara Barosu seçimi yapıldı. Seçimin galibi 5019 oy alan Demokratik Sol Avukatlar Grubu’ndan Hakan Canduran olurken, AKP çizgisindeki Baroda Birlik Grubu'nun adayı, eski TBMM Başkanı ve AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in oğlu Cem Şahin 1313 oyla ikinci sırada kaldı. 

İzmir Barosu seçimlerini mevcut yönetimde yer alan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu kazandı.

5 liste halinde girilen seçimleri, Vatan Partililerin ağırlıkta olduğu ve mevcut başkan Aydın Özcan liderliğinde seçimlere giren Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Avukatlar 1887, Çağdaş Avukatlar Grubu 1267, Milliyetçi Avukatlar Grubu 464, Bağımsız Avukatlar Grubu 573, yönetime Muhalif Cumhuriyetçi Avukatlar 524 oy aldı.

Ankara Barosu seçim sonuçları şöyle:

Demokratik Sol Avukatlar - Hakan Canduran 5019

Baroda Birlik - Cem Şahin 1313

Milliyetçi Avukatlar - Fazıl Çağrı Kuş 1040

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar - Nuray Özdoğan 939

Savunma Hareketi - Gökçe Bolat 552

Baroda Reform Hareketi - Ali Selek 390

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Ankara BarosuSeçimHakan CanduranCem ŞahinMehmet Ali Şahin

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