-ANKARA VE İSTANBUL METROLARI ULAŞTIRMA'YA ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yetkilileri, metro projelerini devretmek için Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Ankara'da yarım kalan ''Kızılay-Çayyolu'', ''Batıkent-Sincan/Törekent'' ve ''Tandoğan-Keçiören'' metro hatlarının; İstanbul'da ihale aşamasında olan ''Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy'', ''Bakırköy İDO Sahili-Bağcılar (Kirazlı)'', ''Kabataş-Beşiktaş-Alibeyköy-Mahmutbey'' ve ''Bakırköy- Beylikdüzü'' metro hatlarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması planlanıyor. Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda, ''Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen şehir içi raylı ulaşım sistemleri metroların Ulaştırma Bakanlığınca yapılmasına'' yönelik değişikliğin ardından Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri, yapımı devam eden metro projelerini Bakanlığa devretmek için çalışmalara başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yapımı yarım kalan 3 metro projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ise ihale aşamasında olan 4 metro projesinin Ulaştırma Bakanlığına devredilmesi için Bakanlık yetkilileri ile görüştüğü öğrenildi. Buna göre, belediyeler öncelikli olarak yapımı yarım kalan metrolarının sözleşmelerini firmalar ile karşılıklı olarak iptal edecek. Yarım kalan metroların Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması için belediyelerin başvurularının ardından, Hazine Müsteşarlığının da taraf olduğu bir protokol imzalanarak, Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. Bakanlar Kurulu kararının ardından yarım kalan metroların yapım işi Ulaştırma Bakanlığının yatırım programına alınarak yapım ihalesine çıkılacak. Ulaştırma Bakanlığı, yapımı tamamlanan şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve metroları belediyelere devredecek. Belediyeler, metrolardan elde edilen ciroların belli oranını, metroların yapımı için yatırıma ayrılan paranın tamamı bitene kadar Hazine'ye ödeyecek. -ANKARA'NIN METROLARI- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü, ''Kızılay-Çayyolu Metrosu''nun yapımına 27 Eylül 2002'de başladı. 16 bin 590 metre uzunluğundaki ''Kızılay-Çayyolu Metrosu''nun 8 bin 600 metrelik bölümünün ve 6 metro istasyonunun kesin kabulü 20 Mayıs 2009 tarihinde yapıldı. Hattın 7 bin 990 metrelik bölümü ile 5 istasyonunun ise yüzde 80,11'i bitirildi. Daha önce yapılan ve Kızılay'dan Batıkent'e kadar devam eden metro hattının devamı niteliğinde olan ''Batıkent-Sincan/Törekent'' metrosunun yapımına ise 19 Şubat 2001 tarihinde başlandı. Yalnızca yüzde 7,1'i tamamlanan 15 bin 360 metre uzunluğundaki metro hattında 11 istasyon yer alacak. AŞTİ-Dikimevi arasında çalışan Ankaray hafif raylı sistemi Tandoğan'dan; Kızılay-Batıkent arasında çalışan Ankara Metrosu'nu da Atatürk Kültür Merkezi'nden Keçiören'e bağlaması planlanan ''Tandoğan-Keçiören metro hattı''nın yapımına da 15 Temmuz 2003'te başlandı. Şu ana kadar yapım işinin yüzde 41'i tamamlanan ''Tandoğan-Keçiören metro hattı'' bittiğinde toplam uzunluğu 10 bin 582 metre, istasyon sayısı 11 olacak. -İSTANBUL'UN METROLARI- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğü, 3,7 kilometre uzunluğundaki Şişhane–Yenikapı metro hattı, 0,7 kilometre uzunluğundaki Aksaray–Yenikapı hafif metro bağlantı hattı, 21,7 kilometre uzunluğundaki Kadıköy-Kartal metro hattı ile 4,29 kilometre uzunluğundaki Maslak Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman, Sanayi-Seyrantepe metro hattının inşaatlarını yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplam uzunluğu 78 kilometre olan 4 metro hattının dış kredi ile yapılması için Devlet Planlama Teşkilatından onay alarak ihale aşamasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapım ihalesine çıkılmasını istediği metro projeleri şöyle: ''-Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı (19 kilometre), -Bakırköy İDO Sahili-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı (9 kilometre), -Kabataş-Beşiktaş-Alibeyköy-Mahmutbey metro hattı (25 kilometre), -Bakırköy- Beylikdüzü metro hattı(25 kilometre).''