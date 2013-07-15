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Ankara ve Hatay'da tansiyon yine düşmedi

Ankara ve Hatay'da yürüyüş yapan eylemcilere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti

15 Temmuz 2013 06:07

Ankara'nın Dikmen ilçesinde akşam saatlerinde yürüyen eylemcilere polis müdahale etti. Hürriyet, Sinan, Sokullu gibi caddelerde Akrep adlı araçlarla eylemcilere müdahale eden polis, gecenin ilerleyen saatlerinde geri çekildi. Müdahale sırasında bir TOMA'nın da işlevini yitirdiği iddia edildi. soL ve sendika.org'da yer alan bilgilere göre polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesiyle 2 kişinin yaralandı. Yaralılardan Aydın Ay'ın kafatasında kırık ve kanama olduğu ifade edildi. 
 
Hatay'da ise Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesinin ardından başlayan ve üç gündür devam eden polis müdahalesi, bugün de gerçekleşti. Hatay Armutlu'da yürüyüş yapan eylemcilere polisin müdahalesi sert olurken, eylemciler çevredeki evlerden destek amaçlı atılan eşyalarla barikat kurdu. Polisin müdahalesinin sona erdiği, eylemcilerin dağıldığı bildirildi.

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