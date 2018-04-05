Ankara Valisi'nden mesaj: Padişahım bu dünya geçicidir, size de kalmaz

Ankara Valisi Ercan Topaca, yakında yayınlanması beklenen Valiler kararnamesi öncesi, ilginç bir mesaj yayınladı. 10 Eylül 2016’da Ankara Valiliği’ne getirilen Ercan Topaca, Şair Abdülbaki’nin Kanuni Sultan Süleyman tarafından Bursa’ya sürgün edildiğinde söylediği, “Padişahım kararınızda celaliniz açık bir şekilde görülüyor ama unutmayın ki bu dünya geçicidir; bana kalmadığı gibi, size de kalmaz” sözlerini paylaştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan’ın haberine göre, 1,5 yılı aşkın süredir Ankara Valiliği görevinde bulunan Topaca, Kanuni Sultan Süleyman’ın Şair Abdülbaki’yi Bursa’ya sürgün göndermesine atıf yaptı. Kanuni’nin “Bâkî bed Bursa’ya red Nefy-i ebed Azm-i bülend” (Huyu kötü olan Baki’yi Bursa’ya sürdüm. Orada devamlı kalsın. Yüksek kararım budur) mesajını paylaştı.

"Süleyman'a kalmadı dünya"

Ardından da “Şair Bâkî’nin Kanûni Sultan Süleyman’a cevabı: N’ola kim nefy-i ebed azm-i bülend oldunsa ey Bâkî. Bilesin ki cihân mülkü değil Süleymân’a bâkî. Şahâ! Azminde isbât-ı tehevvür eyledin ammâ buna çarh-ı felek derler, ne sen bâkî ne ben bâkî” ifadelerini yazdı.

Baki bu dörtlüğünde “Üzme kendini ey Bâkî! Padişahın yüksek kararı senin Âsitâne’den, Cihan hakanının yanından uzaklaştırılman yönünde olsa ne olur ki… Zira açıkca biliyorsun ki bu dünya Hazret-i Süleyman aleyisselama bile kalmadı. Ey Padişahım, kararınızda celâliniz, gazabınız pek sarih biçimde görülüyor amma, unutmayın ki bu dünya geçicidir, bana kalmadığı gibi, size de kalmaz” demişti.

"Gamım gitmez, nedendir bu"

Topaca bir başka mesajında da Yavuz Sultan Selim tarafından yazılan dizenin, Şair Vehbî tarafından tamamlanması ile ortaya çıkan “Bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu, Ezelden gam turâbıyla yoğrulmuş bir bedendir bu” dizelerine yer verdi.