Ankara Valisi: Öldürülen 2 kişi büyük bir eylem yapabilirdi

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara'da Pazar günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla öldürülen iki kişinin üzerinden bazı sivil toplum kuruluşları ve AKP'nin dünkü büyük kongresini yaptığı bölgenin krokilerinin çıktığını açıkladı.

Ankara polisi Pazar sabaha karşı Etimesgut'taki TOKİ konutlarında bir eve baskın düzenlemiş, evde silah ve el bombaları bulunmuştu.

Topaca sabah düzenlediği basın toplantısında, "Bu kişiler üzerinde yapılan aramada ortaya çıkan krokide, sivil toplum kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere bir eylem planı krokisi olduğu tespit ettik. Dün yapılan AK Parti Olağanüstü Kongresi'yle ilgili de kongrenin yapıldığı bölgeyle ilgili bazı krokiler ortaya çıktı. Bunları birlikte değerlendirdiğimiz zaman niyetlerinin hiç de iyi olmadığını anlıyoruz. Ses getirecek, ülkede kaos oluşturacak bir eylem yapmak istediklerini, planladıklarını bu krokilerden alıyoruz" dedi.

Vali Topaca dün olay yerinde yaptığı incelemenin ardından da öldürülen kişilerin "muhtemelen bir eylem yapmayı planladıklarını" söylemişti.

Topaca "Bazı silahlar var, arkadaşlarım tespitlere yeni başlamışlar, bazı el bombaları olduğunu söylediler. Ama henüz çok kesin tespit yapılmış değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bir eylem yapmayı planladıklarını tahmin ediyoruz. Ellerindeki silahlar, o patlayıcılar, etkili ve güçlü patlayıcılar, silahlar" dedi.

Anadolu Ajansı, öldürülen iki kişinin Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Ankara Valisi Topaca öldürülen kişilerle ilgili olduğu düşünülen bir kişinin de İstanbul'da gözaltına alındığını belirtti.

Topaca, "İstanbul'dan takip edilen Azerbaycan uyruklu kişinin DEAŞ (IŞİD) üyesi olduğu değerlendiriliyor. Son günlerde hareketli olması ve araç kiralayarak Ankara'ya gelmesinden şüphelenilmiş, buraya bu 2 kişiyi bıraktığı anlaşılmış. Kendisi ile bu kişilerin DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapmak üzere Ankara'ya bıraktığı şeklinde ifade vermesinden sonra bu operasyon çok acilen planlanmış, müdahalede iki kişi ölü ele geçirilmiştir" dedi.