Ankara Valiliği'nden 'terör eylemi gerçekleşecek' paylaşımlarına ilişkin açıklama

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da bazı bölgelerde terör eylemi olacağı yönünde çeşiti iletişim ve sosyal medyada yer alan paylaşım nedeniyle Valilikten yapılan açıklamada güvenlik birimlerine bu yönde ulaşan bilgi ve duyum olmadığı belirtildi.

Ankara Valiliği\'nden yapılan açıklamada çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla kent merkezinde bazı bölgelerde terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik taşıdığı bildirilen açıklamada, \"Konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerimize intikal eden bir bilgi ya da duyum bulunmamaktadır. Güvenlik güçlerimiz almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile halkımızın güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam etmektedir.\" ifadelerine yer verildi.