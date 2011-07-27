Ankara Valiliği'nden sıcak izni!

T24 - Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, kent genelindeki kamu görevlisi engellilerin ve kronik hastalığı olanların yarın itibariyle hafta sonuna kadar idari izinli sayılacağını bildirdi.Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceği anımsatıldı.



Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun tavsiye kararı uyarınca kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve emzikli kadınlar ile kalp ve böbrek yetmezliği, kontrol edilemeyen tansiyon yüksekliği hastalarının ve kronik hastalıkları olanlar ile özürlü personelin, yarın itibariyle hafta sonuna kadar sağlık ve idari izinli sayılacakları kaydedildi.





SICAKLAR DAHA DA ARTACAK



Hava sıcaklığı yarın güney kesimlerde, cuma günü iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artarak, ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredecek.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.



Perşembe günü; Doğu Karadeniz parçalı çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevreleri aralıklı sağanak yağışlı, diğer bölgeler açık geçecek.



Cuma günü; Yurt genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgeler az bulutlu ve açık olacak.



Cumartesi günü; Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, Pazar günü ise Sinop, Trabzon ve Rize çevrelerinde kısa süreli sağanak yağışlar görülecek.



Hava sıcaklığı; yarın güney kesimlerde, Cuma günü iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artarak, ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredecek.



Sıcak havanın gelecek 3 gün içerisinde etkisini daha da artırması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Bazı illerin uzun yıllar Temmuz ayı normali ile en yüksek değerleri ve gelecek günlerde beklenen en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:



Temmuz ayının son günlerinde yaşanacak hava sıcaklığı değerleri; uzun yıllar Temmuz ayı ortalamalarının yaklaşık 5 ila 7 derece üzerinde gerçekleşirken, Temmuz ayı en yüksek değerlerinin ise 2 ila 4 derece altında olacak.







