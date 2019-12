-ANKARA VALİLİĞİNDEN ORMAN YANGINI UYARISI ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Ankara Valiliğince, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meteorolojik şartlarla ormanların yangın hassasiyetleri normale dönene kadar alınan önlemlerin uygulanması istendi. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara hudutları dahilinde bölgedeki meteorolojik şartlarla ormanların yangın hassasiyetlerinin normale dönene kadar bazı önlemlerin alındığı ifade edildi. Vatandaşlara yangın riski hassasiyetinin yeniden hatırlatılmasının gerekli görüldüğünün bildirildiği açıklamada, halka açık tutulan piknik ve mesire yerleri dışındaki orman alanlarına her türlü giriş ve çıkışların yapılmaması uyarısında bulunuldu. Anız ve sera atıklarıyla her türlü bitki örtüsünün yakılmasının orman yangınlarına neden olduğundan uygulamanın tüm ilgililerce yakından takip edilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Meteorolojik şartların yangınlara karşı hassasiyetleri tetiklemesi nedeniyle yangın riskinin giderek artması üzerine, orman içi ve mücaviri alanlarda gerekçesi ne olursa olsun ateş yakılmamalıdır. Ateş ve benzeri yanıcı maddelerle girilmemeli, orman geçişi güzergahlarında da vasıtalardan sigara atılmamasına ilişkin tertip ve tedbirler konusunda yerleşim yerlerinde her türlü mutad duyuru vasıtalarından yararlanılarak kaymakamlıklar, belediye başkanlıkları, müftülükler ve köy muhtarlıklarınca mahalli halk uyarılmalıdır.'' Valilik açıklamasında, bölgedeki meteorolojik şartlarla ormanların yangın hassasiyetlerinin normale dönmesi ve yangın riski ortadan kalkana kadar, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri, dikkatli ve duyarlı olunması istendi.