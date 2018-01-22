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Ankara Valiliği'nden eylem yasağı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto için kentte yapılacak eylemler sırasında terör örgütlerinin vatandaşlara ve e

22 Ocak 2018 22:20

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı\'nı protesto için kentte yapılacak eylemler sırasında terör örgütlerinin vatandaşlara ve eylemcilere yönelik bombalı eylem yapabileceği yönünde istihbarat bilgiler bulunduğunu belirtti. Valilik, harekât sona erene kadar kentte izin alınmadan eylem yapılamayacağını açıkladı.
Ankara Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz sınırları içinde veya dışında güvenlik ve istikrarı sağlama ve Afrin bölgesinde bulunan çeşitli terör örgütü unsurlarını etkisiz hale getirmek üzere, 20.01.2018 Cumartesi günü saat 17.00\'de \'Zeytin Dalı Operasyonu\' başlatılmıştır. Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla; \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nu protesto etmek amacıyla, Ankara\'nın muhtelif yerlerinde birtakım eylem ve etkinlikler yapılacağı yönünde paylaşımlarla toplanma çağrısında bulunulduğuna dair istihbari bilgiler elde edilmiştir. Bu tür eylemlerin; umuma açık alanları, meydanları, yolları, parkları ve diğer dinlenme mekânlarını kullanan vatandaşlarımız ile eylemi gerçekleştiren şahıslar arasında, istenmeyen olayların yaşanmasına yol açabileceği; bu eylemler sırasında, terör örgütlerinin katılımcılar ve vatandaşlarımıza yönelik olarak bombalı eylemler yapabileceği yönünde istihbari duyumlar alınmaktadır.\"
Açıklamanın devamında, eylemlerin harekât bitene kadar yasaklandığı belirtilerek şu ifalere yer verildi:
\"Bu sebeple, 21 Ocak 2018 tarihinden itibaren, \'Zeytin Dalı Operasyonu\' devam ettiği sürece park, bahçe, genel yollar, kamu binalarının önleri ve umuma açık alanlarda düzenlenecek açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, açlık grevi, oturma eylemi, konser, şenlik, şölen ve benzeri eylem ve etkinlikler; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17\'nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizden izin alınarak yapılacaktır. Yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayanlar hakkında, fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'nun 17\'nci ile 28\'inci maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu\'nun 11/m maddesi ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C ile 66\'ncı madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır.\"

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