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Ankara Valiliği'nden aşure yasağında geri adım

Valilik, toplu aşure dağıtımını 'terör' nedeniyle iptal etmişti

14 Ekim 2016 21:21

Ankara Valiliği, cemevlerinde ve mahallelerde yapılacak toplu aşure etkinliklerini yasakladı. Valilik, gelen tepkiler üzerine daha sonra yaptığı bir açıklama ile önceki tebligatın yok sayılmasını belirtti.

Valilik tarafından yapılana açıklamada, "Terör örgütlerinin ilimizde yapılacak 'aşure günü' etkinliklerine yönelik eylem arayışı içinde olduğu" bilgisinin alındığı öne sürülmüştü

Açıklamada, "huzur ve güvenliğin sağlanması" gerekçisiyle aşure etkinliklerinin yasaklandığı ifade edilmişti

Yasağın ekim ayı boyunca süreceği de belirtildi.

Geri adım

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, valiliğin yasağına gelen tepkiler üzerine devreye girdi. CHP'li Yılmaz'ın Twitter üzerinden paylaştığı bilgiye göre valilik, yasakta geri adım attı. Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

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