Ankara Valiliği öğrencilerin ‘Barınamıyoruz’ eylemine izin vermedi

Yüksek ev kiraları ve yurt sorununa tepki göstermek isteyen öğrenciler, 12 Aralık’ta Ankara Ulus Meydanı’nda ‘Barınamıyoruz’ eylemi organize etti. Ankara Valiliği, ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin düzenleyeceği eylemin “uygun” görülmediğini açıkladı.

Ankara Valiliği, ‘Barınamıyoruz Hareketi’nin düzenleyeceği eylemin “uygun” görülmediğini açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Uygun görülmemiştir"

“Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, '12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor' çağrısıyla protesto eylemi düzenlemek amacıyla Ankara'ya gelinerek düzenlenecek etkinler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17 nci ve 22 nci maddeleri gereğince, İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. İlan olunur” ifadelerine yer verildi.