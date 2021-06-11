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Yaşam

Ankara Valiliği’nden sel, su baskını, yıldırım ve dolu uyarısı

11 Haziran 2021 14:25

Ankara Valiliği, kentte bugün öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz" denildi.

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