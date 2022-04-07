Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nce kentte akşam saatlerinden itibaren sağanak beklendiği, sel ve su baskını gibi olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"