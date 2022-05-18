Ankara Valiliği'nden kar uyarısı

Ankara Valiliği şehrin yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Ankara Valiliği, şehrin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Çarşamba) akşam saatlerinden Perşembe günü sabaha kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin (Çamlıdere, Kızılcahamam) yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."