Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, kent genelinde yarın ve çarşamba günü etkili olması beklenen fırtınaya karşı yurttaşları uyardı. Valilik, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Ankara Valiliği’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yarın ve çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ankara genelinde rüzgârın yarın (salı) sabah saatlerinden çarşamba günü akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”