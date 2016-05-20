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Ankara Valiliği homofobi karşıtı gösteriyi yasakladı

Gösterilere getirilen yasaklara "toplumsal duyarlılık" kriteri de eklenmiş oldu

20 Mayıs 2016 13:52

Ankara Valiliği Kaos GL Derneği'nin her yıl düzenlediği 'homofobi karşıtı' gösteriye, 'toplumsal duyarlılık' yasağı getirdi. 

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre; hukukçular bu kritere göre yasak getirilmesinin farklı görüşlerin ifade edilmesinin devlet tarafından engellenmesi anlamına geldiği uyarısında bulundu.

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar tarafından düzenleme kuruluna gönderilen yazıda, Hayriye Kara başkanlığında oluşturulan 7 kişilik düzenleme kurulunun Ankara Valiliği'ne başvurarak 22 Mayıs 2016 Pazar günü saat 15.00 - 18.00 saatleri arasında Kurtuluş Kavşak'tan Kolej Meydanı'na kadar yürüyerek "Homofobi Karşıtı" adı altında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek istendiği belirtildi.

 

Kaos GL karara karşı dava açacak

 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan 17 Mayıs 2016 tarihli yazıda "Kolej Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan açık hava toplantısının, bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceğinin bildirildiği" belirtildi.

Valilik yazısında bu nedenle İl İdaresi Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre "Homofobi Karşıtı" gösterinin düzenlenmesinin uygun görülmediği ifade edildi.

Kaos GL Derneği'nin yaptığı açıklamada, valiliğin kararına karşı idare mahkemesine dava açılacağı belirtildi.

 

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