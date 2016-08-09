Ankara Valiliği: Darbe girişimi sonrasında 3 bin 679 kişi tutuklandı

Ankara Valiliği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınan 5 bin 398 kişinin 3 bin 679’unun tutuklandığını açıkladı. Valilik, 704 kişinin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığını, 78'inin diğer illere sevk edildiğini, 322'sinin serbest bırakıldığını ve 615 kişinin ise gözaltında bulunduğunu açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“15.07.2016 tarihinde, hain FETÖ/PDY terör örgütünün, alçakça darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu ile bazı bilgilerin paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir; FETÖ/PDY Terör örgütünün darbe girişiminde 56 polis, 2 asker ve 88 vatandaşımız olmak üzere toplam 146 kişi şehit olmuştur. Ayrıca darbe girişimi sırasında 23 vatan haini de öldürülmüştür. Olaylarda 1187 kişi yaralanmış, halen 8'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 44 vatandaşımızın hastanelerde tedavileri sürmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

"İlimizde bu hain örgüte mensup olan, bunlarla bağlantılı olan, örgüt güdümünde hareket eden veya örgüte finans sağlayan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda bugüne kadar toplam 5398 kişi gözaltına alınmış; şüphelilerden 3679'u tutuklanmış, 704'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 78'i diğer illere sevk edilmiş, 322'si serbest bırakılmıştır. 615 kişi ise gözaltında bulunmaktadır.

"FETÖ/PDY Terör örgütüyle ilgili idari merciler tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 3477 şüpheli açığa alınmış, 74 örgüt mensubunun da görevine son verilmiştir. Ayrıca bu hain örgütle bağlantılı 308 kurum ve kuruluş kapatılmıştır. Bunlardan 88'i okul, 73'ü dernek, 47'si dershane, 36'sı yurt, 22'si sendika, 12'si etüt merkezi ve kurs, 10'u vakıf, 7'si sağlık kurumu, 2'si üniversite, 11'i de basın-yayın organıdır. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir."