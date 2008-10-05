Ankara uyardı, Talabani tutuştu

Türk Dışişleri'nden ABD'ye uyarı

Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, PKK’nın Hakkâri’de gerçekleştirdiği hain saldırının ardından TSK’nın misilleme amacını taşıyacak bir sınır ötesi harekâta geçmesi olasılığına karşılık diplomatik temasa geçti. Talabani bu kapsamda, dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü telefonla arayarak işbirliği önerdi.Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Talabani, PKK’nın terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi ve Üçlü Güvenlik Komitesi’nin derhal toplanmasını önerdi. Talabani’nin Gül’e, Irak halkı olarak Türkiye’nin acısını paylaştıklarını da belirtti.Irak Devlet Başkanlığı Konseyi de PKK saldırısını kınayarak, Türkiye’ye yardım taahhüdünde bulundu. Irak Hükümet Sözcüsü Ali el Debbağ, Türk hükümetine konuya itidalli yaklaşması çağrısında bulundu. Kuzey Irak’taki Kürt Yönetimi yetkililerinden Cebbar Yaver, “Saldırı sınırlarımızın dışında olmuştur” dedi.Hakkari Şemdinli Aktütün Karakoluna düzenlenen saldırı üzerine Dışişleri Bakanlığı, Irak makamları ve diğer ilgili taraflar nezdinde hemen girişimde bulundu. Bakanlık, ağır silahlarla gerçekleştirilen saldırının “vahim bir durum" arzettiğini belirterek “Komşumuz Irak’ın Hükümetinden bu konuda üzerine düşen sorumlulukların gereğini yerine getirmesini beklemekteyiz" denildi.Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Aktütün Karakolu’nu hedef alan saldırıdan “büyük bir infialö duyulduğu belirtilerek “Bölücü terör örgütünün vahşetini ve hedeflerini bir kez daha ortaya koyan bu menfur saldırının şiddetleö kınandığı vurgulandı. Açıklamada söyle devam edildi:“PKK’nın Kuzey Irak’tan ağır silah kullanarak yaptığı bu saldırı vahim bir durum arzetmektedir. Saldırı girişiminin Irak’ın Kuzeyinde bulunan ağır silahların desteğinde yapılmış olması, terör örgütünün bu bölgedeki faaliyetlerini sürdürebildiğini göstermektedir."Saldırı üzerine Irak makamları ve diğer ilgili taraflar nezdinde girişimde bulunulduğu belirtilen açıklamada, bu temaslarda “Uluslararası hukuk çerçevesinde konuyla ilgili görev ve sorumlulukları hatırlatıldığı, bu olayın faillerinin yakalanması ve tekerrürünün önlenmesi için gerekli tedbirleri almaları talep edildiğiö kaydedildi.Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında ayrıca “Komşumuz Irak’ın Hükümetinden bu konuda üzerine düşen sorumlulukların gereğini yerine getirmesini beklemekteyiz. Irak ve diğer ilgili taraflar nezdinde gerekli girişimler sürdürülmektedir" denildi.