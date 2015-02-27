Ankara Üniversitesi'ndeki öğrenci kavgasında silah kullanan kişi tutuklandı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde dün ülkücülerin solcu öğrencilerine yönelik saldırılarında silah kullanan bir kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Taş ve sopaların da kullanıldığı saldırıda silahı kullanılan kişinin kimliği dün tespit edilmişti. Bugün hâkim karşısına çıkan D.A. tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz Cuma günü Ege Üniversitesi'nde ülkücü öğrencilerin solcu ve Kürt öğrencilere saldırması sonucu çıkan kavgada ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesi üzerine Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi üç gün tatil edilmişti. Dün ise derslerin başlamasıyla birlikte ülkücüler “Çakıroğlu’nun intikamını almak” için solcu öğrencilere saldırı düzenledi.

Saldırıda özel güvenlik görevlisi Emre B. silahla yaralanmış, üç öğrenci ise atılan taşlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kavganın ardından DİHA ajansının verdiği rakama göre 46 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Saldırı protesto edildi

Bu arada sol görüşlü öğrenciler üniversitenin Cebeci kampüsü önünde saldırıları protesto etmek için bugün bir eylem düzenledi.

İletişim Fakültesi'nde bir araya gelen öğrenciler, toplu halde diğer fakülteleri gezerek son günlerde yaşanan saldırılarla birlikte, Dil Tarif Coğrafya Fakültesi'nde (DTCF) bir saldırganın sosyalist, yurtsever öğrencilere silahla ateş etmesi olayının seçimler öncesinde ve "İç güvenlik Paketi" görüşmeleri sırasında yaşanmasının tesadüf olmadığını savundu.

Ankara'daki çeşitli üniversitelerden de öğrencilerin katıldığı eylemde, kampüslerdeki buna benzer saldırılarla AKP hükümetinin üniversitelerde başlatarak toplumu kışkırtmaya çalıştığı belirtildi.

Fakülte ve kantinlerin dolaşan öğrenciler, ardından "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları eşliğinde Cebeci yerleşkesinin içinde yürüdü.

Yürüyüş ardından kampusün ana kapısı önüne gelen öğrenciler adına bir açıklama yapan Türkan Demir, "Öğrencilerin her gün arandığı DTCF'ye silah içeri nasıl girdi. Seçimler öncesi ve 'İç Güvenlik Paketi' görüşmeleri sırasında faşistlerin ne yapmaya çalıştığı bellidir. Tarihten bu yana bu çeteci yapılanmalar sistemle iş birliği içinde olmuştur. Bu çeteci yapılanmaların saldırılarına karşı sesiz kalmayacağız, mücadele edeceğiz" diye konuştu. Açıklamanın ardından öğrenciler sloganlar eşliğinde eylemine son verdi.