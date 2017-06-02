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Ankara Üniversitesi’nde öğrencilere saldırı!

"Ramazan olması nedeniyle saldırı olduğu bilgisi doğru değil"

02 Haziran 2017 20:32

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi önüne gelen bir grup binaya taş atarak saldırdı. Olaya tanık olan bir öğrenci, özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmediğini söyledi. Polis İLEF'teki öğrencileri gözaltına aldı.

bianet’in haberine göre, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) binasına bir grup taşlarla saldırdı. Üç öğrenci yaralandı.

“Sınav haftası olduğu için okul kalabalık. Ülkücü bir grup İletişim Fakültesi binası önüne geldi. Öcalan aleyhine sloganlar atıyorlardı. Ramazan olması nedeniyle saldırı olduğu bilgisi doğru değil. Ellerinde bir pankart vardı [görüntülerde pankartta Öcalan aleyhine ifadeler yer aldığı görülüyor] ama açamadan içeriye taş atmaya başladılar. Ellerinde demir sopalar vardı. Fakülte içindeki solcu öğrencilerden de karşılık geldi. Kapıya barikat kurdular.

“Özel güvenlik görevlileri olaya müdahil olmadan kaçtı. Polis yarım saat sonra geldi. Yarım saat taş atmalar sürdü. Polis taş atanları da gördü. Biber gazı sıktı. Gözaltı olmadı.”

İLEF'teki öğrencilere gözaltı

sendika.org'da yer alan habere göre fakülte binasına saldıran grup daha sonra Hukuk Fakültesi'ne gitti. İLEF binası önünde bekleyen polisler binaya girerek içerideki öğrencilere plastik mermi sıktı. Fakülte koridorlarında öğrenciler darp edilerek gözaltına alındı. İki Sendika.Org muhabiri dahil 20'den fazla kişi gözaltında.

DHA: 3 kişi yaralandı

Doğan Haber Ajansı (DHA) ise karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktığını, palaların da kullanıldığı kavgada 3 kişinin yaralandığını, polisin ise 20'ye yakın kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Sosyal medyada ise okulda Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan 13 askerin şehit olması sonrası asılan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığı, bunun üzerine kavga çıktığı öne sürüldü.

 

 

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