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Yaşam

Ankara Üniversitesi'nde kavga: 37 gözaltı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı, 37 kişi gözaltına alındı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde karşıt görüşlü iki grup arasında kavga çıktı, olaya karışan 37 kişi gözaltına alındı.

Karşıt görüşlü öğrenciler arasında fakültenin yemekhanesinde başlayan kavga daha sonra bahçeye taşındı. İki grup arasında taşlı, sopalı devam eden olaya Sıhhiye'de tedbir olarak bekletilen Çevik Kuvvet polisi müdahale etti. Polisin müdahalesiyle dağılan iki gruptan 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 16'sının kız öğrenci olduğu bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 37 öğrenci hakkında savcılık talimatı doğrultusunda işlem yapılacağı kaydedildi.

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