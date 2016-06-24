Ankara Üniversitesi eczanesinde rüşvet kavgası; 4 kişi öldü

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi kampüsünde bulunan bir eczanede çıkan 'rüşvet' tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Zanlı Enver T. tarafından 2'si kadın 4 kişinin öldürüldüğü belirtildi. CNN Türk'e katılan muhabir Ankara Üniversitesi Rektörü'nün 'rüşvet' tartışmasının ardından silahlı kavga çıktığına dair iddiaları doğruladığını aktardı. Rektör İbiş, katil zanlısı hakkında "rüşvet soruşturmasının" devam ettiğini belirtti. Zanlı, ilk ifadesinde, arkadaşları tarafından hırsızlıkla suçlandığını iddia etti.

Rektör: Çalışanların arasındaki uyuşmazlıklar soruşturma konusuydu

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Muhammet Bayram'ın haberine göre, olayla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş açıklama yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde olayla ilgili açıklama yapan İbiş, eczane çalışanları arasında bazı uyuşmazlıkların olduğunu ve bu durumun da dekanlık tarafından soruşturma konusu olduğunu söyledi. Olaya savcılığın el koyduğunu kaydeden Rektör İbiş şunları söyledi:

"Olayda maalesef 4 eczacımız hayatını kaybetti. Bu yaşanan olayda herhangi bir siyasi ya da terör ilişkisi söz konusu değildir. Hastane eczanemiz içerisinde çalışanlar arasındaki her yerde oluşabilecek bazı uyuşmazlıklar ki bu da bir soruşturma konusuydu. Dekanlığımız bunun soruşturmasını yürütüyordu. Sanıyorum bir bunalım neticesinde eczanemizin Enver Türkmen isimli çalışanı, eczacılarımıza ateşli silahla saldırısıyla gerçekleşti. Gürsu Ulaşan, İlknur Yüce, Özler Kiriş ve Hikmet Türk isimli eczacı meslektaşlarımız maalesef hayatını kaybetti. Çok üzüntü duyuyoruz bundan. Şu anda savcılık olaya el koydu. Polis ekipleri delilleri topluyorlar. Gerekli sorguyu savcılığımız yapacak."

4 kişi öldürüldü

CNN Türk'te yer alan habere göre, olay, bugün sabah saatlerinde Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanenin fizik tedavi bölümünde yer alan eczanede teknisyen Enver T. (43) ile eczacılar İlknur Yüce (50), Hikmet Türk (49), Gürsu Ulaşan (53) ve Özler Kiriş (34) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Enver T, tartıştığı 4 kişiye ateş etti. Vücutlarına kurşun isabet eden eczacılardan Yüce, Ulaşan ve Kiriş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Baş ve karın bölgesinden ağır yaralanan Türk ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Türk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakalanan Enver T, ilk ifadesinde, arkadaşları tarafından hırsızlıkla suçlandığını iddia ederek, bu nedenle yanında bulundurduğu ruhsatlı tabancasıyla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Yaralanan kişiye hemen müdahale edilirken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Valilik: Fail yakalandı

Ankara Valiliği, olayla ilgili açıklama yaparak, "Olayın faili Enver T. silahı ile birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma adli makamlar ve polis tarafından yürütülmektedir" dedi.