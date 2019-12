Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor

T24 -

Festival bu yıl dopdolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Dünyanın belli başlı festivallerinde gösterilmiş, Türkiye'de de merakla beklenen pek çok film, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak. Her yıl olduğu gibi yurt içinden ve yurt dışından katılacak sinemacılarla paneller, söyleşiler ve atölyeler gerçekleşecek.





Festival, ünlü yönetmenlerin son filmlerinden, Kazakistan ve İtalyan sinemasıyla ilgili özel bölümlere, ''Doğaya Karşı İnsan'' başlıklı etkileyici bir seçkiden Bertrand Tavernier, Takeshi Kitano ve Ken Loach gibi ustaların filmlerine uzanan zengin programla izleyiciye sinema şöleni sunacak.





Ankara Uluslararası Film Festivali Başkanı Can Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin açılış töreninin 17 Mart Perşembe günü, saat 19.30'da MEB Şura Salonu'nda yapılacağını belirterek, açılış konuşmalarının ardından ''Festival Özel Ödülleri''nin sunumunun gerçekleştirileceğini söyledi.





Gecenin sunuculuğunu Ayça Varlıer'in üstleneceğini anlatan Özgün, gece boyunca Emre Kartarı Jazz'ın band film müziklerini seslendireceğini kaydetti.





Özgün, festival kapsamında düzenlenen ulusal uzun, kısa ve belgesel film yarışmalarında verilen ödüllerin sahiplerini bulacağı kapanış gecesinin ise 27 Martta MEB Şura Salonu'nda düzenleneceğini belirtti.







Ödüller





Özgün, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca her yıl geleneksel olarak verilen Kitle İletişim Ödülü'nün, Halk Müziği'nden Klasik Türk Müziği'ne, protest müzikten, pop, rock, caza ve tabii ki film müziklerine, popülizmden uzak ve her zaman yeniliğe açık albümler çıkaran bir müzik firması olması, yapıtlarının müzik kültürü açısından arşivlik değer taşıması ve değerli araştırmalarıyla sanata adınmış, kaliteden ödün vermeyen tutumları nedeniyle Kalan Müzik adına, Hasan Saltık'a verileceğini söyledi.





Daha önce Kerim Afşar, Cüneyt Gökçer, Cemil Eren, Kayıhan Keskinok, Erhan Bener, Sevda Şener'e, Muhammer Sun ve Gülten Akın'a verilen ''Sanat Çınarı'' unvanının bu yıl Türkiye'yi yurt dışında defalarca temsil ederek gurur kaynağı olan, sayısız genç keman sanatçısı ve müzisyenler için rol model teşkil eden yaşam biçimi nedeniyle Suna Kan'a takdim edileceğini belirten Özgün, festivalin kurucularından Aziz Nesin'in adını taşıyan Aziz Nesin Emek Ödülü'nün de 1944 sadece oyuncu olarak değil, pek çok önemli yapımcı şirketin kurucusu olarak da Türk sinemasına yadsınmaz katkıları dolayısıyla Sezer Sezin'e sunulacağını belirtti.





Aziz Nesin Emek Ödülü'nün bir diğer özelliğinin de ödülün kitapla desteklenmesi olacağını anlatan Özgün, ''Yıllardır Türk sineması kitaplığına katkıda bulunan festival, bu yıl da Burçak Evren'in hazırladığı, Sezer Sezin'in hayatını anlatan kitabı okurlarla buluşturacak'' diye konuştu.







Festival bileti ve mekanları





Ankara Uluslararası Film Festivali'nin, indirimli fiyat uygulamasını bu yıl da devam ettireceğini belirten Özgün, bilet fiyatlarında artış yapmadan geçtiğimiz yılki fiyatlardan biletlerin satışa çıkacağını söyledi.





Festivalde, 12.00 seanslarının 2.5 TL, 14.30 ve 17.00 seanslarının 5 TL, 19.15 ve 21.30 seanslarının ise 10 TL olacağını bildiren Özgün, ''En Kısa Gece'', ''Beyaz Gece'' ve ''Geceyarısı Sineması''nın da biletlerinin 10 TL'den satışa sunulacağını belirtti.





Kısa ve belgesel gösterimlerinin bilet bedelinin tüm seanslarda 2.50 TL olacağını anlatan Özgün, festival biletlerinin sinema gişelerinden temin edilebileceğini kaydetti.





Özgün, gösterimlerin Batı Sinemaları, Büyülü Fener Kızılay, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara'da yapılacağını, Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe Institut Ankara'da gerçekleşecek tüm etkinliklerin ücretsiz izlenebileceğini bildirdi.







Başkent sinemaya doyacak





22. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Film Yarışması'nda Türk Sinemasının son dönemde çekilen önemli filmleri yarışacak.





Seren Yüce'nin ''Çoğunluk'', Derviş Zaim'in ''Gölgeler ve Suretler'', Özcan Alper, Ülkü Oktay, Emre Akay, Ahu Öztürk ve Zehra Derya Koç'un ''Kars Öyküleri'', Selim Demirdelen'in ''Kavşak'', Umur Hozatlı'nın ''Kayıp Özgürlük'', Selim Güneş'in Kar Beyaz, Sedat Yılmaz'ın ''Press'', Ahmet Boyacıoğlu'nun ''Siyah Beyaz'', Ümit Ünal'ın ''Ses'' ve Emre Yalgın'ın ''Teslimiyet'' izleyicinin karşısında olacak.





Filmler aralarında Erdal Beşikçioğlu, Murat Özer, Serdar Akar, Fadik Sevin Atasoy ve Ayla Kanbur'un da bulunduğu jüri tarafından değerlendirilecek.





Yarışmaya başvuran filmler En İyi Film, Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülleri dahil olmak üzere 16 ayrı ödül kategorisi için yarışacak.





Ayrıca, Sinema Yazarları Derneği de (SİYAD) festival kapsamında ''SİYAD En İyi Film'' ödülü verecek. Festivalin SİYAD Seçiciler Kurulu'nda ise Agah Özgüç, Banu Bozdemir ve Fırat Sayıcı bulunacak. Yarışmanın yapılacağı seanslarda yönetmen ve oyuncularla seyircinin söyleşi imkanı da olacak.







Ulusal kısa film ve belgesel yarışması





Toplam 229 filmin başvurduğu Ulusal Kısa Film Yarışması'nda 15 kurmaca, 7 canlandırma ve 13 deneysel olmak üzere 35 film finalist oldu. Filmleri, izleyiciyle birlikte izleyecek seçici kurulda, görüntü yönetmeni ve Drama Kısa Film Festivali programcısı Stavros Chassapis, yönetmen İnan Temelkuran, yazar Emrah Serbes, sinema yazarı Ceylan Özçelik ve kurgucu Çiçek Kahraman yer alacak.





Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda, 7 Öğrenci Filmleri kategorisinde ve 11 Profesyonel kategoride olmak üzere 18 film finalist oldu. Filmleri, seyirciyle birlikte izleyecek seçici kurulda, Ali Karadoğan, Emel Çelebi, Kurtuluş Özgen, Necla Algan ve Thomas Balkenhol bulunuyor.

Kısa ve Belgesel filmlerinin yönetmenleri, Ankara'daki gösterimlerde hazır bulunacak.







Doğaya karşı insan





Festival, seyircisini ''Doğaya Karşı İnsan'' bölümüyle dengesi bozulan doğa ve bunun ardındaki nedenler üzerine düşünmeye çağıracak.





ABD'de yaşayan İranlı yönetmen Ramin Bahrani'nin 2009 yapımı ''Naylon Poşet'' adlı filmi bu bölümün öne çıkan yapımlar arasında bulunuyor. Bölümün bir diğer önemli filmi ise 2010 Danimarka yapımı olan Michael Madsen imzalı ''Sonsuzluğa'' isimli belgesel.





''Karıştır!'' isimli 2010 yapımı belgesel ise Jeremy Seifert imzasını taşıyor. Yönetmen Seifert ve arkadaşlarının Los Angeles'taki bir süpermarketin çöplüğüne giderek israf edilmiş yiyecekleri, atık malzemeleri toplamalarını konu edinen belgesel, Amerika'daki tüketim ve israf çılgınlığına aktivist bir eylem ve belgeselle karşı çıkıyor.







Toplu gösterim ve dünyanın her köşesinden





Festival programının en önemli bölümlerinden biri olan, yedinci sanat ustalarının başyapıtlarıyla anıldığı ''Toplu Gösterim'' bölümünün bu yılki konuğu 40 yıllık sinema kariyerine 25 film sığdırmayı başaran ünlü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski olacak. Festivali 6 filmiyle renklendirecek yönetmen, ''Ölümüne Kaçış'' filminin Türkiye prömiyerini de festivalde yapacak.





Festivalin en renkli bölümlerinden biri olan ''Dünyanın Her Köşesinden'', dünyadaki en önemli film festivallerinde gösterilmiş, ödül almış, eleştirmenler ve seyircilerce en çok beğenilen filmlerden oluşan, Uzakdoğu'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan bir yolculuk sunacak.





Dünyanın her köşesinden öyküleri Ankaralı seyircilere taşıyacak olan programda bol ödüllü filmlerin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen filmler de var.





Bu bölümde 11 film gösterilecek.







Ustalar ve yitip gidenlerin ardından





Ustalar programı, çağdaş sinemaya yön veren, dünyanın en tanınmış yönetmenlerinin en son filmlerini içeriyor.





''Yitip Gidenlerin Ardından'' bölümünde, 2010 yılı içinde zamansız bir şekilde kaybettiğimiz 3 usta sinemacı anılacak. Animasyon dünyasının en yaratıcı isimlerinden biri olan Satoshi Kon, Alain Corneau ve Fransa ve dünya sinemasının devrimci öncülerinden Claude Chabrol, onları en iyi anlatan birer filmleriyle bu bölüme konuk olacaklar.





Festivalde Kazak sineması bölümünde son yıllarda festival çevrelerinde ilgiyle karşılanan ve beğeni toplayan üç Kazak filmi seyirciyle buluşacak. İtalyan Sineması'nın son dönemdeki en güzel örnekleri de festivalde gösterime girecek. Festival, 2010 Aralık ayında altı yıl hapis ve 20 yıl film çekmeme cezasına çarptırılan usta yönetmenler Cafer Panahi ve Muhammed Resulof'un birer filmine de yer verecek.







Geceyarısı sineması





Korku ve gerilim sinemasının en tekinsiz örnekleri gece yarısına doğru seyirciyle buluşacak. Bu bölümde, ''Anneme ve Babama'', ''Beaver Dam Efsanesi'', ''Ölü Sezon'', ''Şeytanı Gördüm'', ''Tanrının Gazabı'' gibi filmler gösterilecek.





Festivalin vize sorulmayan bölümünde, on dört ülkeden yirmi beş kısa film izleyici karşısına çıkacak. Üç blok halinde seyirciyle buluşacak programda, Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali, Uppsala Uluslararası Kısa Film Festivali, Varşova Uluslararası Kısa Film Festivali, Berlin Film Festivali gibi festivallerinden önemli ödüllerle dönmüş kısa filmler yer alıyor.





Öte yandan Ankara Uluslararası Film Festivalinin canlandırmaya ayırdığı programda, farklı ülkelerden farklı tekniklerle yapılmış birbirinden çarpıcı bol ödüllü filmler izleyici karşısına çıkacak. Önemli kısa film festivallerinden Drama Kısa Film Festivali altı filmlik bir Yunan kısaları seçkisiyle Ankara'da olacak.





Festivalde üç kısa canlandırma film, sadece çocuklar için gösterilecek.







Gidenlerin türküsü ve engel ne?





Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan Ümit Kıvanç'ın ''Uçurtmam Tellere Takıldı'', Türkiye'nin 1977–1984 yıllarını ve Erdal Eren'in kısa hayatını anlatan Tunç Erenkuş'un yönettiği ''Oğlunuz Erdal'' ve Osman Okkan ile Simone Sitte'nin ''Hrant Dink Cinayet Dosyası'' filmleri ''Gidenlerin Türküsü'' bölümünü oluşturacak.





Fiziksel engellerine rağmen hayata tutunmayı başaran insanların etkileyici hikayelerini konu alan Engel Ne? bölümünde üç film festivale konuk olacak.





Toplam 52 buluntu filminin yer aldığı bölümün küratörlüğünü Ege Berensel yapacak. Küratör Silke Schmickl tarafından Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan 26 sanatçı ve videonun katılımıyla oluşturulan bir başka bölümde Arap videosunda ''Direniş'' teması derlenecek.





Ankara'da yıl boyunca ses ve görüntü üretimi konusunda yurt içinden ve dışından gelecek konukların katılımıyla düzenlenecek bir dizi laboratuvar-atölye çalışmasının, bir üret im bürosunun çatı ismi olan ''Festilab'' bu yılda festivale konuk olacak.







Sanat sokağı





Festival kapsamında üç yıldır, devam eden ve AGE İnşaat ve Ticaret AŞ'nin sponsorluğunu üstlendiği Sanat Sokağı etkinlikleri yine yerini alacak.





Festivalin coşkusunu şehrin sokaklarına taşıyan etkinlik bu yıl, festivalden önce başlayarak festivalin habercisi oldu. 27 Marta kadar sürecek Sanat Sokağı faaliyetlerini, bu yıl Oyun ve Tiyatro Akademisi Derneği kendi ekibiyle yürütecek.