-ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ BAŞLADI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 22. Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonunda yapılan açılış töreniyle başladı. Ayça Varlıer'in sunuculuğunu yaptığı geceye, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Nihat Gül, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, sanatçılar Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu, Suna Keskin, Ayda Aksel, Şermin Hürmeriç, Yurdaer Okur, Menderes Samancılar, Serhat Tutumluer, Ayten Uncuoğlu, Fadik Sevin Atasoy, Murat Han, Aslı Tandoğan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Emre Kartarı Jazz Band'in gece boyunca film müziklerinden seçkiler sunduğu programda, ''Aziz Nesin Emek Ödülü'' Sezer Sezin'e, ''Kitle İletişim Ödülü'' Kalan Müzik adına Hasan Saltık'a ve ''Sanat Çınarı Ödülü'' Suna Kan'a takdim edildi. Suna Kan'a ödülünü, başarılı çocuk kemancı Berfin Aksu verdi. Ödülünü alan Suna Kan, gece boyunca oyunculara bakıp, ''A şu oyuncu da gelmiş'' demekten boynunun tutulduğunu söyledi. Berfin Aksu, ödülü takdiminin ardından kısa bir keman dinletisi sundu. Gecede ayrıca, katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına ödül verildi. Ödülü alan Müsteşar Nihat Gül, son 5 yıllık periyotta sinemaya verdikleri desteğin oldukça arttığını belirterek, ''Her zaman sinemanın yanındayız'' dedi. Gül'e ödülü takdim eden oyuncu Erdal Beşikçioğlu da ''Ödüle baktım, elime hafif geldi. Bir dahaki sefere cam ya da kristal olsun'' diyerek izleyicileri gülümsetti. Festivalin programıyla ilgili bilgi veren Ayça Varlıer, festivalde, Jerzy Skolimowski, Jan Svankmajer, Werner Herzog, Xavier Dolan, Bong Joon-ho, Tony Gatlif, Alain Corneau gibi yönetmenlerin son filmlerinden Kazakistan ve İtalyan sinemasıyla ilgili özel bölümlere, ''Doğaya Karşı İnsan'' başlıklı etkileyici bir seçkiden Bertrand Tavernier, Takeshi Kitano ve Ken Loach gibi ustaların filmlerine uzanan zengin programla izleyiciye sinema şöleni sunulacağını belirtti. Tören, doğanın teknoloji eliyle yok oluşuna oldukça çarpıcı bir yerden bakan Teklopolis / Teciopolis kısası ile sona erdi.