-ANKARA ''TİYATROYA'' DOYACAK ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarının katılımıyla Başkentlilere tiyatro dolu günler yaşatmaya hazırlanan ''15. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'' 26 Kasımda başlayacak. Aralarında üniversite, belediye, köy ve çocuk ile devlet tiyatrolarının da bulunacağı 7'si yurt dışından 58 grup, sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında 3 yıl önce hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesiyle, tiyatroya hiç gitmemiş 2 bin kişinin konuk edilmesi hedefleniyor. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Ankara Başkanı Abdullah Kahraman, Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne her geçen yıl yerli ve yabancı grupların taleplerinin arttığını söyledi. Festivale izleyici ilgisinin de gözle görülür şekilde çoğaldığını dile getiren Kahraman, belediyelerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatrolarından büyük destek aldıklarını belirtti. Festivale bu yıl 140'ın üzerinde yerli, 15 yabancı tiyatro topluluğunun başvurduğunu anlatan Kahraman, ''Bunların içerisinden toplam 58 tiyatroyu kabul edebildik. 7'si yurt dışından diğerleri yurt içinden. Kabul ettiklerimizin arasında üniversite toplulukları, belediye, köy, çocuk ile devlet tiyatroları gibi farklı kategoriler var. Gönül istiyor ki hepsini kabul edelim ama böyle bir şansımız yok. Bu yıl Azerbaycan devlet ve çocuk tiyatrosu, KKTC Devlet Tiyatrosu, Rusya, Kosova, Hırvatistan ve İran'dan gruplar festivalimize renk katacak'' dedi. -TİYATRONUN TÜM RENKLERİNDEN OLUŞAN BİR KATILIM- Kahraman, festivaldeki oyunların Devlet, belediye ve özel tiyatrolarda sahnelendiğini ifade ederek, bu yıl Devlet Tiyatrolarının Çayyolu, Akün ve Şinasi sahnelerini festivale tahsis ettiğini bildirdi. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin dünyanın birçok ülkesinden katılan tiyatro topluluklarının yanı sıra Türkiye'den de her yıl üniversite topluluklarından, özel tiyatrolara, şehir tiyatrolarından, amatör tiyatrolara tiyatronun tüm renklerinden oluşan bir katılım sağladığını dile getiren Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatrolarının aktif katkılarının da etkisiyle Başkentte ilgiyle izlenen ve yoğun bir katılımla gelişen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, tiyatroseverler ve tiyatro grupları tarafından da her yılın Kasım ayında beklenir hale geldi. Festivalin birinci amacı tiyatro sanatını tanıtmak ve sevdirmek, toplumun estetik beğeni düzeyini tiyatro sanatıyla yükseltmek. Diğer amaçlarımız ise var olan özel ve amatör tiyatro topluluklarını desteklemek ve motive etmek. Seminer ve atölye çalışmaları ile tiyatro sanatındaki üretim kalitesini arttırmak. Sanatın taşıyıcısı ve destekleyicisi olması beklenen kurumların katkısını organize etmek. Basının ve kamuoyunun desteğiyle bu etkinlikleri ülke çapında özendirmek. Farklı ulusların tiyatro anlayışlarını ve tiyatro sanatı üzerindeki deneyimlerini topluma ve tiyatro sanatçılarına, yapımcılara aktarmak.'' -FESTİVALİN 15 YILLIK SERÜVENİ- Kahraman, festivalde bugüne kadar 383 farklı grubu ağırladıklarını, 650 oyun, 37 atölye çalışması, 28 panel, 53 söyleşi gerçekleştirdiklerini belirterek, yurt dışından 43 ülke, 88 farklı grubun, 97 oyunu seyirciyle buluşturduğunu kaydetti. Festivali bugüne kadar 345 bin 411 kişinin izlediğini anlatan Kahraman, bu yıl seyirci sayısının daha da artmasını beklediklerini ifade etti. Kar amaçlı bir organizasyon yapmadıklarını, hedeflerinin sanatı toplumla buluşturmak olduğunu vurgulayan Kahraman, 'Biletlerimiz 3 ile 20 lira arasında değişiyor. Bir özel tiyatroya gidildiğinde 45 liraya izlenecek kalitedeki eseri festival kapsamında 20 liraya izleyebiliyor insanlar'' diye konuştu. -SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ- Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında, 3 yıl önce sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini bildiren Kahraman, ''Projenin ilk yılında 2 bin 703 kişiye, ikinci yılında 2 bin 765 toplamda 5 bin 468 kişiye ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin üçüncü yılında da 2 bin kişiyi ücretsiz olarak tiyatro salonlarında konuk etmeyi hedefliyoruz'' dedi. Projenin Ankara'da yaklaşık 8 ilçede eş zamanlı olarak uygulandığını belirten Kahraman, şunları kaydetti: ''Her yıl en az 2 bin kişiyi tiyatroyla tanıştırıyoruz. Hedefimiz 5 yılda 10 bin kişiyi tiyatroyla buluşturmak. Proje kapsamında söyleşi ve panellerde tiyatro temsilcilerine, sanat eleştirmenlerine, Kültür Bakanlığı yetkililerine ve ilgili akademisyenlere yer veriliyor. Tiyatro sanatının izleyicisi ve sanatçısı ile güçlendirilmesi ve geniş bir kesimin bu tip sanatsal hizmetlerden yararlanması büyük önem taşıyor. Amacımız hayatında hiç tiyatroya gitmemiş insanların ücretsiz olarak tiyatroya gitmelerini sağlamak. Bunu iki şekilde yapıyoruz, ya oyunları onların ayağına götürüyoruz ya da ulaşımı temin edip, mahallelerden okullardan alıp tiyatroya getirip, oyunun ardından tekrar evlerine bırakıyoruz.''