Ankara Tiyatro Festivali başladı

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, İspanyol tiyatro grubunun "Don Kişot" oyunuyla başladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları, belediyeler, yabancı elçilik, kültür müdürlükleri ve bir çok sivil toplum örgütünün destek verdiği festivalin açılış töreni, Büyük Tiyatro'da yapıldı.



Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve eşi Gülten Günay, eski Kültür Bakanı Talat Halman, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, TAKSAV Başkanı Abdullah Kahraman, tiyatro ve sinema sanatçısı Haluk Bilginer, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.



Tayfun Talipoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, Festival Direktörü Yener Aksu, açılıştaki konuşmasında, "Hayat Sanatla Güzel" teması ile başlayan festivalde, bu yıl 71 tiyatro topluluğunun, 104 etkinlik ve 888 sanatçı ile 27 farklı mekanda sanatseverlerle buluşacağını söyledi.



Bu yıl festival kapsamında bir de sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getiren Aksu, Ankara'da hiç tiyatroya gitmemiş 2 bin kişiyi tiyatro ile tanıştıracaklarını kaydetti.



Aksu, bu projenin 5 yıl süreceğini ve 10 bin kişiyi kapsadığını anlattı.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin de konuşmasında, tiyatronun festivallerde gücünü daha çok hissettirdiğini ifade ederek, festivalin 13'üncüsünü gerçekleştirenlere teşekkür etti.



Bilgin, festivalin ortağı olmaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.



Bakan Günay da konuşmasında, aydınlatıcı bir özellik taşıyan tiyatronun yaşamı yeniden yorumlama fırsatı veren bir iş olduğunu dile getirerek, yıllardır festivale emeği geçenleri alkışladığını kaydetti.



Günay, önümüzdeki yıllarda da cumhuriyetin kurulduğu Ankara'da çok daha görkemli salonlarda güzel etkinliklerle buluşacaklarını söyledi.



Bakan Günay, konuşmasının ardından festivalin "Emek Ödülü"nü Talat Halman'a verdi.



Halman da konuşmasında, ödülün kendisine büyük mutluluk verdiğini belirterek, tiyatroya aşık biri olduğunu söyledi. Halman, ödülün de bu tiyatro aşkına verildiğini dile getirdi.



Günay ve Halman, daha sonra, festivalin "Onur Ödülü"nü Haluk Bilginer'e birlikte verdi.



Bilginer, tiyatronun bir heves olduğunu, zaman zaman bu hevesi destekleyenler ve kıranlar bulunduğunu anlatarak, yaşam tiyatroyla daha güzel olduğu için yılmadıklarını kaydetti.



Haluk Bilginer, ödülü kendisiyle çalışan, emek veren arkadaşları adına aldığını söyledi.



Konuşmaların ardından, İspanyol Bambalina isimli tiyatro grubunun, kuklaları kullanarak oynadıkları "Don Kişot" sahnelendi.



Festival, 30 Kasım'a kadar devam edecek.