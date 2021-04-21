Ankara Tabip Odası’ndan iktidara: Bugün 362 yurttaşımız hayatını kaybetti, yönet(e)miyorsunuz!

Ankara Tabip Odası, bugün 362 kişinin daha hayatını kaybettiğini hatırlatarak iktidarı, “Yönet(e)miyorsunuz !!!” diyerek eleştirdi.

Ankara Tabip Odası’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Çığ gibi büyüyen pandemi sebebiyle bugün 362 yurttaşımız hayatını kaybetti! Sağlık çalışanları tükendi! Yönet(e)miyorsunuz !!!” İfadesi kullanıldı.

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 362 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 932 yeni 'hasta' olmak üzere, 61 bin 967 yeni vaka 'vaka' tespit edildi. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek günlük vefat sayısı oldu.

TIKLAYIN | Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 362 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 61 binin üzerinde!