Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür: Eylül ayında bir pik daha olabilir

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, eylül ayında bir pik daha görülme tehlikesi olduğunu belirterek, "Tek çözüm aşılama” dedi.

Türkiye’de vakaların bir süredir 5 bin bandında kaldığını söyleyen Baytemür, “Vakalar 5 binin altına düşemedi. İki doz aşı olanların oranı da daha yeni yüzde 20’ye yükseldi. Aşılamanın çok daha hızlı ilerlemesi gerekiyor” dedi. Eylülde vaka sayılarında bir pik beklenebileceğini söyleyen Baytemür, “Şunu biliyoruz: Ölenlerin yüzde 99’u iki aşısını olmayan kişiler. Bu dünyada da böyle. O nedenle bizim aşılamayı hızlandırmamız lazım. Bu aşılama düzeyiyle pik yapmamamız şans olur” ifadelerini kullandı. Baytemür, bundan sonraki dönem için sokağa çıkma kısıtlamaları gibi kısıtlamalar yerine, insanların aşıya ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'da Delta varyantı yayılıyor

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Fransa’da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Delta varyantının şu anda Fransa’daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 40’ını temsil ettiğini ve dördüncü bir enfeksiyon dalgasının oluşmasına izin verilirse, yaz aylarının kötü geçebileceğini söyledi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran da “Eğer önlem almazsak ağustos başında günde 20 bin vaka görebiliriz” uyarısı yaptı.

Alman basını 100 bin kişi başına düşen yeni vaka sayısının 5 günde 5.8’den 6.2’ye çıktığı yazdı. İtalyan basınında da Delta etkisiyle, salgının bulaş değerinin arttığı ve 100 bin kişide vaka sayısının 1 haftada 9’dan 11’e yükseldiği aktarıldı. İngiltere’de de son 5 günde vaka sayıları 30 binin üzerine çıktı.