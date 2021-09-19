Ankara Tabip Odası Başkanı: Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tablo yanlış algı oluşturuyor; daha yüzde 40-45 civarı çift doz aşılama yaptık

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs aşılama tablosunun paylaşımında hatalı bir algı oluşturulduğunu söyledi. Bağışıklığın göçmenlerle birlikte 88 milyon insana göre düşünülmesi gerektiğini belirten Karakoç, “Yani daha yüzde 40-45 civarı çift doz aşılama yaptık” dedi.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan aşı haritasındaki renklerin ‘yanlış bir algı’ oluşturduğunu söyleyen ATO Başkanı Karakoç, “Bu oranlar toplumda yanlış algı yaratıyor. ‘İki doz aşılamada oran yüzde 63’ deniyor. Bu doğru değil. Çünkü vatandaş yüzde 63 oranında iki doz aşı tamamladıysa ‘Neden vakalar ve ölümler fazla?’ diyor. Bu da güvensizlik yaratıyor ve aşı tereddüdüne yol açıyor. Oysa Sağlık Bakanı toplumun tamamına göre bu oranları vermiyor, 18 yaş üstü için veriyor. Biz özellikle Delta varyantından sonra toplumun yüzde 80’ininin aşı olması gerektiğini söylüyoruz. Bizim nüfusumuz 83 milyon. 5 milyona yakın mülteci var. Yani biz daha yüzde 40-45 civarı bir çift doz aşılama yaptık.” dedi.

Aşının etkisine ilişkin kendi çalıştığı hastaneden örnek veren Karakoç, “Şu an 33 hastanın yattığı bir Covid servisine bakıyorum. Hastaların 16’sı hiç aşı olmamış. 14’ü aşılarını tamamlamamış. Sadece üçü aşılarını tamamlamış. Ama bu üç kişi de ileri yaş ve yoğun kronik hastalığı olan kişiler” dedi.