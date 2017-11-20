Ankara, Suruç ve Diyarbakır saldırılarının talimatını verenler de o konvoyda mıydı?

Suriye’nin Rakka kentinden SDG'nin anlaşarak tahliye ettiği IŞİD'li teröristler arasında Türkiye’nin en çok arananlar listesinin kırmızı kategorisindeki iki önemli ismin de olduğu iddia edildi. Diyarbakır, Suruç ve Ankara Gar saldırılarının talimatını veren ‘IŞİD emiri’ İlhami Balı ile ‘Dokumacılar’ grubunun elebaşı Mustafa Dokumacı’nın da tahliye edilenler arasında olabileceği öne sürülüyor.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, PYD’nin birleşenlerinden olduğu SDG, terör örgütü IŞİD'in komuta merkezi konumundaki Rakka’da kontrolü sağlarken Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye, yaratabileceği muhtemel tehditler nedeniyle örgüt içinde ‘emir’ ve ‘şeyh’ pozisyonundaki Türk vatandaşlarının izini sürüyor. İstihbarat birimleri, hazırladıkları bilgi notunda Rakka’dan çıkan IŞİD'in Türk vatandaşı ‘emir’lerinin ‘başka bölge ve ülkelere kaçabileceği, Türkiye’ye de sızabilecekleri, silah ve bomba eğitimi alan, eylem potansiyeli bulunan bu kişilerin Türkiye’ye ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapabilecekleri’ uyarısında bulundu.

Bilgi akışı kesildi

Devletin ilgili kurumlarıyla da paylaşılan bilgi notunda, İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin ‘kırmızı’ kategorisinde bulunan ve başlarına 4 milyon lira ödül konulan IŞİD'in ‘Türkiye emiri’ İlhami Balı ile Suruç katliamı sonrası adı kamuoyu gündemine gelen ‘Dokumacılar’ grubunun elebaşı Mustafa Dokumacı’nın operasyonlar öncesi Rakka’da bulunduğu hatırlatıldı. Rakka’nın, ABD’nin desteklediği PYD’nin kontrolüne geçmesinin ardından Balı ve Dokumacı’yla ilgili bilgi akışının olmadığı, iki teröristin farklı bölgelere geçmiş olabileceği kaydedildi. Rakka’dan tahliye edilen IŞİD mensupları arasında Balı ve Dokumacı’nın yanı sıra IŞİD içinde yönetici konumunda bulunan Türk vatandaşlarının da bulunabileceği belirtilerek, “Söz konusu bu kişilerin Suriye içinde farklı bölgelere dağılmış olabileceği, Türkiye’ye yasadışı yollardan giriş yapabilecekleri, sınırda ek güvenlik önlemlerinin alınması ve sızmalara karşı duyarlı olunması” uyarısı yapıldı.

Katliam talimatı verdi

Terör örgütü IŞİD'in ‘Türkiye emiri’ olan ‘Ebubekir’ kod adlı İlhami Balı’nın talimatını verdiği ve toplam 142 kişinin öldüğü saldırılar şöyle:

Diyarbakır HDP mitingine bomba, Suruç’taki canlı bomba saldırısı, Ankara Garı’ndaki 2 canlı bombalı saldırı, Türkiye-Suriye sınırında bir askerin şehit edilmesi ve bir askerin kaçırılması.

Dokumacılar'ın elebaşı

SURUÇ katliamı sonrası adı gündeme gelen ‘Dokumacılar’ grubunun elebaşı Mustafa Dokumacı da Rakka’da bulunuyordu. Dokumacı, Adıyaman’da kurduğu hücreyle IŞİD'e eleman kazandırıp, bu kişilere silah ve bomba eğitimi veriyordu. Suruç’taki katliamı yapan canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile Ankara Gar saldırısında üzerindeki bombayı patlatan ağabeyi Yunus Emre Alagöz de Adıyaman’daki ‘Dokumacılar’ grubundan çıkmıştı.