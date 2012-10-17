Ankara, 2011'in en çok göç alan ikinci ili oldu

Hülya Karabağlı

Ankara

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 2011 yılında en çok göç alan iller arasında ikinci sırada yer alan Ankara’nın durumunu, Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu. Nazlıaka, “Hükümet bir yandan bazı kurumları İstanbul’a taşıyarak Ankara’nın içini boşaltırken ve Ankara ekonomisini baltalarken, diğer taraftan insanlarımız daha iyi bir yaşam ve daha iyi iş koşulları umut ederek Ankara’ya göç etmektedir” dedi.

Nazlıaka, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, göçlerin kentlere ve topluma olumsuz etkisine dikkat çekti. Ankara’nın göç rakamları, son yıllarda ne kadar insanın yerinden yurdundan kalkıp geldiğini gösteriyor. Ankara 2011 yılında en çok göç alan iller arasında ikinci sırada.

Geçtiğimiz yıl 54 bin 479 kişi geldi

Ankara’nın net göç haritası şöyle: 2007 – 2008 döneminde 30 bin 562, 2008–2009 döneminde 37 bin 079, 2009–2010 döneminde 49 bin 405, 2010–2011 döneminde 54 bin 479 kişi göç etti. Nüfusu 2007–2011 yıllarında 171 bin 525 kişi arttı. Her yıl bir ilçe nüfusu kadar göç alan Ankara, son beş yılda orta ölçekli bir Anadolu kentinin nüfusu kadar büyüdü. Nazlıaka’nın Başbakan Erdoğan’a soruları şöyle:



2007–2012 yılları arasında Ankara’da açılan yeni okul ve yeni derslik sayısı nedir? Bu okullar hangileridir? Yıllara göre dağılımı nedir?

Aynı dönemde açılan yeni sağlık birimi var mıdır? Hangileridir? Yatak, doktor ve hemşire sayısı ile diğer sağlık personeli sayısında artış ne olmuştur? Yıllara göre dağılımı ne olmuştur?

2007-2012 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşım araçlarından hizmetten alınan ve hizmete giren taşıt sayısı nedir? Yolcu kapasitesi nedir? Yıllara göre dağılımı nedir?

Ankara’da aynı dönemde istihdam ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Kaç kişiye ek istihdam yaratılmıştır? Yıllara göre dağılımı nedir? Bu yıllarda iş için İş-Kur’a başvuran kişi sayısı ne olmuştur? Kaç kişiye bu yolla iş bulunmuştur? Yıllara göre dağılımı nedir?

2007-2012 döneminde Ankara’nın suç haritası ne olmuştur? Artan suçlar hangileridir? Suç türü, suçu işleyenin yaş, eğitim ve cinsiyete göre dağılımı nedir? Bu verilerin yıllara göre dağılımı nedir?

2007-2012 döneminde Ankara’da altyapı için harcanan kaynak miktarı nedir? Bu harcamaların türü ve ilçelere göre dağılımı nedir? Bu veriler yıllara göre ne olmuştur? Artış ve azalış oranları nedir?

Türkiye genelinde göçün önlenmesi dengeli bir demografik ve ekonomik bir yapının oluşturulması için alınan önlemler nelerdir? Bu konuda yapılan somut çalışmalar nelerdir?