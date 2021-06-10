Ankara-Sivas YHT hattının açılışı 6 kez ertelendi, maliyeti 10 milyar TL’yi geçti

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılış, 6 kez ertelendi ve maliyeti 10 milyar TL’yi geçti. CHP'li Ahmet Akın, konuyla ilgili hazırladığı raporda, “YHT hattının yapımında yaşanan karmaşa büyük bir kamu zararı ve zaman kaybına da neden oldu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, hazırladığı raporda, Ankara-Sivas YHT projesiyle ilgili bir rapor kaleme aldı. Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Akın, proje kapsamında bugüne kadar çok sayıda ihale yapıldığını, güzergahın bile değiştirildiğini belirterek, “YHT projesi, iktidarın plansızlığının ve kamu parasını nasıl savurduğunun en açık örneğidir” değerlendirmesinde bulundu. CHP’li Akın’ın raporunda özetle şunlar yer aldı:

“Ankara-Sivas YHT projesinin inşaatına 2008 yılında başlandı. Yanlış planlama nedeniyle inşaat çalışmaları devam ederken hattın güzergahı da büyük oranda değiştirildi. Güzergahın değişmesi nedeniyle 10 bin 618 metre olan tünel boyutu 43 bin 742 metreye, 2 bin 730 metre olan viyadük boyutu da 11 bin 263 metreye çıktı.”

Proje tamamlanmadan açılış

“YHT hattının yapımında yaşanan karmaşa büyük bir kamu zararı ve zaman kaybına da neden oldu. Proje kapsamında bugüne kadar yapılan harcamanın bugünkü değere göre 10 milyar TL’nin üzerinde olduğu hesaplanıyor. Bugüne kadar kaybedilen zaman ve yapılan harcamaya karşın projenin hala tamamlanmamasının nedeni ihalelere gerçek metrajlar üzerinden çıkılmaması ve projenin zemin-sontaj etütlerine dayalı olarak hazırlanmaması olarak belirtiliyor.

İktidarın vaatleri tutmayınca, Ankara, Sivas YHT hattının bir bölümü henüz tamamlanmadan eski raylı sistem üzerinden çalışmasına karar verildi. Bu kapsamda proje henüz tamamlanmadan Eylül ayında açılışın yapılması için hazırlıklara başlandı. Hattın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Ankara, Kırıkkale arasında mevcut konvansiyonel hat kullanılacak.”

Açılış 6 kez ertelendi

“Hattın ilk olarak 2012 yılında hizmete açılacağı duyuruldu. Bu gerçekleşmedi.

-Şubat 2017’de dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, hattın 2018 yılında işletmeye alınacağını söyledi.

-Şubat 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hattın Haziran 2019’a yetişeceğini söyledi.

-Ekim 2019’da dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, Mayıs 2020’de hizmete alınacağını söyledi.

-Mayıs 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılı içinde içinde hattın açılacağını duyurdu.

-Mart 2021’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran 2021’de hattın açılacağını bir kez daha ilan etti.

-Mayıs 2021’de Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Sivas Şube Başkanı Ömer Vatankulu, Ankara-Sivas YHT hattının 4 Eylül 2021’de açılacağını kaydetti.”