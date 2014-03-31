Ankara Seyranbağları'nda oy sayım gerginliği

Ankara’da Sandıkların yüzde 85,67’si açıldı. AKP adayı Melih Gökçek ile CHP adayı Mansur Yavaş arasında fark kapandığı belirtiliyor. Ankara Seyranbağları Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'nde seçim gerginliği yaşanıyor. AKP taraftarlarının oy sayım işlemi yapılan okula saldırdığını iddia eden çevre sakinleri bina etrafında toplandı. Gerginliğe çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

Mert Gökhan Koç ve Ender Baykuş’un Hürriyet’te yer alan haberine göre, Seyranbağları Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'nde oy sayım gerginliği yaşanıyor. Okul çevresinde yaşayan vatandaşlar, AKP taraftarlarının oy sayım işlemi yapılan binaya saldırdığını iddia etti. Okul çevresinde CHP ve AK Parti taraftarları arasındaki gerginliğe çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Taraflar sloganlar atarak bekleyişini sürdürüyor. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi okul içine konuşlandırıldı.

CHP Ankara milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ve Levent Gök de olay yerine geldi.