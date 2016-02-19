Ankara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da askeri personeli taşıyan servis araçları kırmızı ışıkta beklediği sırada hızla aralarına dalan bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden 28 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Saldırıda hayatını kaybeden Kıdemli Astsubay Başçavuş İbrahim Baran, Kıdemli Astsubay Başçavuş Ertan Akgün, sivil memurlar Mustafa Haliloğlu, Sedat Durğun, Figen Gündüz,Meryem Yılmaztürk, Güner Altınok, Fatma Berna Atmaca Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırıda şehit olan 2 asker ve 6 sivil memur için Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Kocatepe Camii'sine geldi.

Cenaze törenine ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ile Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, kuvvet komutanları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GATA'dan alındılar

Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 28 kişinin kimlikleri belli oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, saldırıda hayatını kaybeden 28 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığındaki DNA testlerinin tamamlanması ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Vatandaşlar asker selamıyla uğurladı

Duayla başlayan törene, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. GATA'dan çıkan cenaze araçlarının geçişi sırasında bazı vatandaşlar asker selamı vererek şehitleri gözyaşları içinde uğurladı. GATA'dan şehitleri taşıyan 4 cenaze aracı, Kocatepe Camii'ne getirildi.

Cenazeler memleketlerine uğurlandı

Saldırıda hayatını kaybedenler için Ankara Kocatepe Camii'nde Cuma namazı sonrası, cenaze namazı kılındı, helallik istendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine uğurlandı.

Bakan şehit annesine sarılıp ağladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ankara'daki bombalı saldırıda şehit düşen Adanalı jandarma er Ali Öztaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Sarı, daha sonra taziye ziyaretine gittiği Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde şehit olan Uzman Çavuş Enver Buğur'un annesi Sevim Buğur'a sarılarak ağladı.

Kayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül Pürnek'e veda



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 5 yıldır görev yapan Ayşegül Pürnek'in cenazesi, sabah saatlerinde Askeri Hastane morgundan alındı. Helallik alınması için cenaze aracıyla annesi Gülay Pürnek'in Melikgazi Mahallesi Kızılırmak Caddesi Gelincik Sitesi'ndeki evinin önüne getirilen Ayşegül Pürnek'in cenazesini, burada babası Fuat, annesi Gülay, ağabeyi Enver Pürnek ve yakınları karşıladı. Anne Gülay Pürnek kadın asker ve polis görevlilerin yardımıyla ayakta güçlükle dururken, cenaze aracının yanında bir askerin taşıdığı fotoğraftan gözlerini ayıramadı. Bitkin haldeki baba Fuat Pürnek'e da iki yakını yardımcı oldu.

DHA'da yer alan habere göre, helallik alınmasından sonra Ayşegül Pürnek'in cenazesi, namazın kılınacağı Kalemkırdı Camisi'ne getirildi. Evin önünden cenaze aracı ayrılırken anne Gülay Pürnek, gözyaşlarına boğuldu ve 'Kızım beni bırakıp nereye gidiyorsun. Güzel kızım şimdi toprağa mı girecek. Güzel kızım benim, benim biricik yavrum' diye feryat etti.



Camideki tören sırasında, bekar olan Ayşegül Pürnek'in tabutuna duvağı konuldu. Bu sırada gözyaşı döken anne Gülay Pürnek, "Gelin olamadan şehit oldun. Duvağını takmak nasip olmadı' diye fenalık geçirdi. Kendisini teselli edip, başsağlığı dileyenlere de "Vatan sağ olsun' diyebildi.



Cuma sonrası binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Ayşegül Pürnek'in tabutu top arabasına konuldu. Ayşegül Pürnek, ailesinin isteği üzerine Kartal semtindeki Garnizon Şehitliği'ne götürülerek, toprağa verildi.

Genç gazeteciye veda

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım TV muhabiri 32 yaşındaki Gülşen Yıldız, memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Yıldız çiftinin üç çocuğundan ortancası ve bekar olan genç gazetecinin, yazmalarla örtülmüş tabutunda sarılan anne Yıldız, “Tek kızım erken gitti yavrum erken gitti Gülşenim” diyerek Kürtçe ağıtlar yaktı. Yıldız’ın cenazesi mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

28 yaşındaki sivil memur Cumali Akman’ın cenazesi de memleketi Çankırı’da toprağa verildi. Akman’ın cenazesi, önce Aksu Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Ahmet Yesevi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Sarıbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.



