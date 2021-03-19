Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakımı doluluk oranı yüzde 51 arttı

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakımında hasta sayısı geçen haftalara göre yüzde 51 oranında arttı. Prof. Dr. Seval İzdeş, "Maalesef doluluk oranları artıyor. Çok hızlı bir artış değil ama böyle devam ederse 1 aya kadar baya bir dolu olabiliriz. Bu yüzden kurallara uymak çok önemli" dedi.

İzdeş,"Aslında biz büyük bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında çok yoğun çalıştık. Yatak sayılarımızı artırdık. Her yer Covid-19 yoğun bakımı haline geldi. Ocak ayından sonra aşının ve kısıtlamaların da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Biz de bu bağlamda yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltmıştık. Bir kısmını da 'kısıtlamalar kalktıktan sonra vaka sayıları artar' diye boş bir şekilde bekletiyorduk. Şu anda o yataklarımızın hepsi hemen hemen dolmaya başladı. Bu neden insanlar aşı da olsa mutlaka maske, temizlik ve mesafe kuralına uymaları gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İzdeş şu ifadeleri kullandı:

"Burada normalde 48 yatak var. Ama biz pandemi döneminde buradaki yatak sayısını yüzde 50 artırarak 72'ye çıkarmıştık yoğun olduğumuz dönemde. Geçen haftalarda biz bir katta 20-25 hastaya hizmet verirken şu anda 45 hastaya hizmet veriyoruz. Yani yaklaşık yüzde 51 artış oldu. Biz kısıtlamaların gevşetilmesiyle vaka sayılarının artacağını düşünmüştük ve ona göre hazırlıklıyız. Ancak bu durum böyle devam ederse bizi tekrardan sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle kurallara uymak çok önemli. Hafta hafta artışı düşünürsek tedbirli olmak, aşımızı olmak çok önemli. Maalesef doluluk oranları artıyor. Çok hızlı bir artış değil; ama böyle devam ederse 1 aya kadar baya bir dolu olabiliriz. Bu yüzden temizlik, maske, mesafe kurallarına uymamız lazım.

Henüz aşı olmayan yaşlı hastalarımız geliyor. Sorguladığımızda da aşılarının olmadığını öğreniyoruz. Örneğin bir kalp hastamız var doktoruna danışmadan aşı olmamış ve şu an yoğun bakımımızda yatıyor. Aşı yaptırmamış ve bu süreçte Covid-19 olmuş. Yani aşımızı mutlaka zamanı geldiğinde; devletin bize öngördüğü zaman var ve o zaman geldiğinde herkesin aşılarını olması çok önemli. Bir kişi bile zamanı geldiğinde aşı olmazsa Covid-19’a yakalanma olasılığı yüksek oluyor. Bu da bizim vaka sayılarımıza yansıyor"