-ANKARA SAVCISI'NIN SEÇİM İSTİFASI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yücesoy, AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmak üzere görevinden istifa etti. Yücesoy, ''Ankara Savcılığı gibi en yüksek mevki, kariyer ve çok yüksek maaşı feda ederek, sahip olduğum ahlaki ve inanç değerlerini halkımın hizmetinde sergilemek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çok güzel bir seviyeye getirmiş olan AK Parti'ye yardımcı olmak için adayım'' dedi. Mehmet Yücesoy, ''Yeni dönemde, başkanlık sistemi, hukuk reformu, adli ve askeri ayrımlarına gidilmeksizin yargının bir çatı altında toplanması gibi hukuki konularda hizmet etmek için aday olduğunu'' belirtti. Amasya ilinden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağını kaydeden Yücesoy, ''Amasya halkına, çalıştığım dönemde yardımda bulunduğum gibi, bundan sonra da siyasi alanda onların gözü kulağı olmak istiyorum'' diye konuştu. Yücesoy, 20 Nisan 1969 yılında Merzifon'un Çatalkaya köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okuyan Yücesoy, orta ve lise tahsilini Merzifon İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Yücesoy, askerliği sırasında, 1991-1992 yıllarında askeri savcı olarak görev yaptı. Adana'nın Feke, Erzurum'un Çat ve Çorum'un İskilip ilçeleri ile Yozgat'ta Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Yücesoy, 2005 yılından bu yana Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak çalışmaktaydı. Ankara Adliyesi'nde Suçüstü Bürosu, Bilişim Suçları Bürosu ve Genel Soruşturma Bürosu'nda çalışan Yücesoy, Adalet Bakanlığı Adalet Akademisi'nde de 5 yıldır ders veriyordu. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Yücesoy, orta seviyede Arapça ve İngilizce biliyor.