Ankara Sanayi Odası: Akıncılar, uzay üssü olsun

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olan ve kapatılmasına karar verilen Akıncılar Üssü’nün Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne dahil edilmesini istedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi Akıncılar Üssü’ne sürpriz talip çıktı. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ortaklarından Ankara Sanayi Odası, üssün bir bölümünün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanal İstanbul’dan sonra en önemli yatırım projesi sayılan bölgeye verilmesini istedi. Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 2011 yılında açıkladığı projelerden Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde geçen 5 yıl içinde bir çivi bile çakamadıklarını söyledi. Darbe merkezi Akıncılar Üssü’ne ve TAİ’ye sınır olduklarını anlatan Özdebir şöyle konuştu:

" Park da olabilir"

“Uzay ve havacılık alanında yerli sanayiyi desteklemek, yerli ve yabancı firmaları bir araya getirerek sinerji sağlamak, yüksek katma değerli ürünler üretip ihracatı arttırmak amacıyla kurulan OSB’de 5 yıl geçti, bürokratik işlemlerle uğraşmaktan inşa aşamasına geçemedik. Hem de başbakanın çılgın projesi olmasına rağmen. Sadece geçici bir bölge müdürlüğü yapabildik. Hazine’den 300 hektar aldık, 400 hektarı ise şahıslardan alarak kamulaştıracağız. Bir yanımızda TAİ, diğer yanımızda Akıncılar Üssü var. Akıncılar’ın en azından pistiyle birlikte bir bölümünü bize versinler. TAİ’yi de içine alacak şekilde bölgeyi genişletelim. Akıncılar’ın bir bölümü yine demokrasi parkı yapılabilir.” Bu önerilerini bölge ortaklarından Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir’e de ileteceklerini anlatan Özdebir, Akıncı Üssü’nü almaları halinde ilerde bölgede yapılacak üretimlerin test edilebileceğini vurguladı.

"KOBİ’ler temsil etmeli"

Verilen tüm sözlere rağmen yatırımcıların hala bürokratik işlemler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Özdebir, “Teşvik sisteminde yatırımcıları cezbedici adımlar atılmak isteniyor. Ancak bu adımların neler olması gerektiği konusunda hükümet eksik bilgilendiriliyor. Çünkü hem Yatırım Ortamı Koordinasyon Kuruluna hem de Ekonomi Koordinasyon Kuruluna çağrılan başkanların gerçek anlamda özel sektörü temsil ettiklerine inanmıyorum” dedi.

Örnek olarak TÜSİAD ve TOBB’u gösteren Özdebir şunları söyledi:

“Türkiye’de işletmelerin yüzde 98’i KOBİ ve toplantıya katılan isimler KOBİ değil. Biri sanayici değil, öteki de gerçek anlamda teknoloji, Ar-Ge, inovasyon yapan sanayi işiyle uğraşmıyor. Yani bir Ar-Ge, teknoloji geliştirme söz konusu değil. Oysa daha çok ortalamayı, gerçek anlamda KOBİ’leri temsil eden isimlerin seçilerek o toplantılara çağrılması gerekir. Yoksa tok açın halinden anlamıyor. Türkiye’de işletmeler çok küçük, öncelikle ölçek büyütecek destekler verilmesi gerekir.”