-ANKARA SANAYİ FUARI AÇILDI ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, büyümenin özel sektör eliyle olması gerektiğini belirterek, ''Bizim işadamlarımız, iş kadınlarımız, sanayicimiz Türkiye'nin ekonomisini şahlandırmaya hazır. Yeter ki devlet üzerine düşeni yapsın, en önemlisi gölge olmasın'' dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Forum Fuar işbirliği ile düzenlenen ''Ankara Sanayi Fuarı''nın açılış töreninde konuşan Babacan, Ankara'nın ilk sanayi fuarının açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi ve ''Bu fuarın açılması bir yandan sevindirici, bir yandan da bu ilk, 2010 yılında mı olmalıydı, yoksa daha mı önce olmalıydı, bu da konuşulması gereken bir konu'' dedi. Ankara'nın sanayi ile son yıllarda çok ön plana çıkan bir il olduğunu ve bugün başkentten dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıldığını kaydeden Babacan, Anadolu'nun ortasında olan başkentin ilk etapta kamu kurumlarının ağırlıklı olduğu bir il olduğunu, fakat Ankara sanayisinin artık tüm dünyada adından söz ettirir hale geldiğini söyledi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen Ankara Sanayi Fuarının yanı sıra 2. TSK Malzeme Sergisi'nin de aynı alanda düzenlendiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı, Türk savunma sanayinin gelmiş olduğu noktanın çok önemli olduğunu ve bugün dünyanın dört bir tarafındaki ordulara malzeme üreten bir sanayi oluştuğunu bildirdi. -''EKONOMİDE ASLİ UNSUR ÖZEL SEKTÖRDÜR''- Türkiye'nin ekonomide ve sanayide geldiği noktanın tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini ifade eden Ali Babacan, 2002 yılında 3 bin dolarlar mertebesinde olan milli gelirin bugün 10 bin dolarlara kadar yükseldiğini bildirdi. Babacan, ''Geçen yıl krizde belki biraz 10 bin doların altına indik ama bu yılın toplamında bizim tahminimiz yine 10 bin dolar civarında bir milli geliri ülkemiz yakalayacak'' dedi. Bu büyümede sanayinin, yatırımcının, sanayi üretiminin çok önemli bir payı olduğuna işaret eden Babacan, geçen yıldan bugüne sağlanan büyümede özel sektör yatırımlarının çok büyük bir ağırlık teşkil ettiğinin görüldüğünü söyledi. Babacan, şöyle devam etti: ''Sadece Nisan, Mayıs, Haziran aylarında özel sektörün Türkiye'de yapmış olduğu yatırım tutarı 3 ayda 41,5 milyar lira. Merkezi hükümetin bir yıllık yatırım bütçesinin 20 milyar lira olduğunu düşünürsek 3 ayda Türk özel teşebbüsünün neler yaptığını daha iyi görürüz. Yeter ki ülkede güven ortamı ve istikrar olsun, bizim iş dünyamız, işadamlarımız, iş kadınlarımız, sanayicimiz Türkiye'nin ekonomisini şahlandırmaya hazır. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük, yeter ki devlet üzerine düşeni yapsın, en önemlisi gölge olmasın.'' Hükümet olarak hiçbir zaman devlet eliyle olan bir ekonomik büyüme modelini benimsemediklerini ifade eden Ali Babacan, çünkü sadece devlet harcamasıyla ekonominin büyümediğini söyledi. Babacan, geçen yılın ilk çeyreğinde kamu harcamalarının en yüksek olduğu dönemde ekonominin yüzde 14,5 küçüldüğünü, bu yılın ilk çeyreğinde ise özel sektörün önünün açıldığını, bütçe açığının da en aza indirildiğini ve sonucunda ekonomik büyümenin yüzde 11,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Devletin en önemli görevleri arasında gölge etmemek, engel olmamak ve özel sektörün önünü açmanın da bulunduğunu vurgulayan Bakan Babacan, devlet hizmetleri önemli unsur olmasına karşın ekonomide asli unsurun özel sektör olduğunu yineledi. -KREDİLER ÖZEL SEKTÖRE- Kamunun borçlanma ihtiyacı ne kadar yükselirse, devletin gidip bankalardan borçlandığını anlatan Babacan, kamu kendine çeki düzen verince ve bütçe açığını azalttığı zaman bankaların kaynaklarının özel sektöre kalacağını söyledi. Babacan, geçen sene ekim ayından bu sene ekim ayına kadar bankaların kredi hacminin 100 milyar lira arttığını ve 370 milyar liralık bir kredi hacminden 470 milyar liralık kredi hacmine ulaştığını bildirdi. Babacan, ''Peki kamu açık verseydi ne olacaktı? Açıkça söyleyeyim Hazine gidip o paraları bankalardan borçlanacaktı. Sanayici bankaya gittiği zaman da (kusura bakma) denilecekti. İşte bunu iyi anlamamız gerekiyor''diye konuştu. -''BİRAZ ENFLASYON İYİ GELİR Mİ?''- Türkiye'de dönem dönem çok farklı ekonomik modeller uygulandığını ve bir zamanlar ''biraz enflasyon iyi gelir'' şeklinde tez oluştuğunu anlatan Babacan, şöyle konuştu: ''Bu, beceriksiz ekonomi yönetimlerinin kolaycılığıdır. Başka bir şey değildir. Memurlar maaş zammı mı istiyor tamam. Çiftçinin talebi var, buğdayın taban fiyatını artıralım tamam. Merkez Bankası para bassın. Bunlar yapıldı Türkiye'de. Ama korkarım hala bugün (biraz enflasyon iyi gelir) diyenler, (para basalım) diyenler var. Hala ders alamadılar. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim sadece bugünü değil, geleceğin Türkiye'sini de düşünmek zorundayız. Bugün harca, harca, harca borç yap. Ondan sonra gelecek nesillerin sırtına bırak. Bu doğru değil. Nasıl bilinçli bir aile reisi harcamalarına dikkat eder çocuklarına borç bırakmazsa, işte devlet yöneticilerinin de öyle olması lazım. Bugünü kurtarayım da yarın ne olursa olsun. Öyle olmaz.'' Konuşmaların ardından Babacan ve beraberindekiler, Ankara Sanayi Fuarı ve 2. TSK Malzeme Sergisini gezdiler. Gezi sırasında bir kameramanın ayağına metal parça düşmesi üzerine Bakan Babacan, kameramanın durumuyla da ilgilendi. Fuarda bir av tüfeğini eline alarak inceleyen Babacan, Sanko Holding'in Gaziantep'de ürettiği yüksek noktalara istifleme yapabilen ve KDV hariç fiyatı 56 bin avro olan ''Telehander'' isimli iş makinesine binerek basın mensuplarına poz verdi.