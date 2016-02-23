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Ankara saldırısıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı

Saldırıya ilişkin daha önce 14 kişi tutuklanmıştı

23 Şubat 2016 14:41

29 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin de yaralandığı 17 Şubat Ankara saldırısıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. 

Merasim Sokak'ta askeri servis araçlarının geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırısı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polisin bugün yaptığı bir operasyonda 3 erkek şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünden sonra Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecek. 

Ankara'daki bombalı saldırının hemen ardından düzenlenen operasyonlarda farklı illerde 22 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden biri emniyette, 7'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmış, 14 kişi ise mahkemece tutuklanmıştı.

 

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