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"Biri çıkıp Hakan Fidan'a görevinin Erdoğan'ı kollamak değil, Türkiye'yi korumak olduğunu hatırlatsın"

Ankara saldırısının ardından sosyal medyada MİT Müsteşarı Fidan'a istifa çağrısı yapıldı

18 Şubat 2016 10:15

Ankara'nın göbeğindeki bombalı saldırı sonrası istihbarat zafiyeti yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada Milli İstihbarat Teşkilatı'na tepki mesajları atılırken,  Hakan Fidan da istifaya davet edildi. 

MİT’in başında 7′inci yılına giren Hakan Fidan’ın ismi 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarında ortaya çıkan ses kayıtlarında gündeme gelmişti. 7 Haziran seçimi öncesi AKP'den milletvekili aday adayı olan, ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisi üzerine adaylığını geri çeken Fidan, bağımsız bir çizgide olmamasından dolayı eleştirilerin merkezine oturmuştu. 

Hakan Fidan’ın görev süresi boyunca “Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı” olarak kayıtlara geçen Kasım ayındaki Ankara katliamı ve 52 vatandaşın yaşamını yitirdiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalar başta olmak üzere birçok terör saldırısı meydana geldi. Dün Ankara'nın göbeğinde askeri araçlara düzenlenen bombalı saldırıda 28 kişinin hayatını kaybetmesi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın konumunun bir kez daha sorgulanmasına neden oldu.  

Twitter'da yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

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