Ankara saldırısının ardından dolar güne nasıl başladı?

Haftayı son 3.5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek kapatan dolar kuru, dün akşamki Ankara saldırısından sonra yeni haftaya sınırlı yükselişle başlayarak 2.88 liradan işlem görüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, yurtiçi ve yurtdışına bugün açıklanacak önemli bir makro ekonomik veri bulunmazken, piyasalarda iç güvenlik konusu ve yurtdışı piyasalardaki gelişmeler yakından izlenecek.

Bir bankacı, “Dolar/TL sadece bir miktar yukarıda. Global risk iştahının olumlu seyrettiği günlerdeyiz dolayısıyla her ne kadar feci bir durum yaşanmış olsa da yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yönelik genel risk algısını fazla etkilememişe benziyor. Şayet dışarıda risk algısı olumsuz olsaydı o zaman bu tip olaylara piyasanın tepkisi daha sert olurdu” dedi.

Cuma günü 24 Kasım’dan bu yana en düşük olan 2.8650′ye kadar gerileyen dolar/TL , bu sabah saat 0858′de 2.8815/2.8829 seviyesinde.

Cuma günü saat 1706′da 3.0405/3.0418 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.0486/3.0504, 3.2069/3.2079 seviyesindeki euro/TL ise 3.158/3.2178 seviyesinde işlem görüyor.

Asya borsaları, dikkatlerin merkez bankalarına çevrileceği bu haftaya Wall Street’teki kazançlar ve Çin’de hafta sonu açıklanan pozitif verilerden destek bularak artıda başladı.

Yatırımcıların yarın açıklanacak olan Japonya Merkez Bankası (BOJ), Çarşamba günü Fed, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası (BOE) kararları öncesinde temkinli davranacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası’nın geçen hafta attığı gevşeme adımları ardından gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahının artmasıyla dolar/TL de geriledi.

Euro bölgesi ekonomisini desteklemeye çalışan Avrupa Merkez Bankası, dün piyasaları şaşırtarak politika faizini yüzde 0.05′ten sıfıra indirirken, aylık varlık alım tutarını da yükseltti. ECB bankalara uyguladığı mevduat faizini de 10 baz puan indirerek eksi yüzde 0.40′a düşürdü. ECB borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomiyi desteklemeyi amaçladığı menkul kıymet alım programının büyüklüğünü ise 60 milyar eurodan 80 milyar euroya yükseltti.

Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı yeni 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.20 olurken valörde son işlem yüzde 10.17 oldu.

İki yıllık gösterge olan 14 Haziran 2017 itfalı tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.53 olurken, valörde son işlem yüzde 10.49 oldu.