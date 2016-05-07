Ankara sadırısında kullanılan araç 4 kez MOBESE'ye yakalanmış!

Ankara'da 17 Şubat akşamı askeri servis araçlarının geçtiği sırada 28 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın müfettişleri, eylemde kullanılmak amacıyla İstanbul'dan çalınan otomobilin 4 kez mobese kameralarına yakalandığını ancak halen ele geçirilemediğini ortaya çıkardı.Plakası değişmeden önce kameraya yakalanan lüks aracı takibe alan MOBESE sisteminin, Ankara’da yeni uygulamaya konulan ek sistem olduğu ancak bu sistemin görevlilerce izlenmediği ortaya çıktı. Milliyet'ten Tolga Şardan, Ankara Valiliği'nin müfettişlerin raporu doğrultusunda, ikisi mühendis ve yedisi polis olmak üzere toplam dokuz kişi hakkında adli yargılama için soruşturma izni verdiğini duyurdu.

Ala görevlendirdi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargâhında görev yapan personelin taşınmasını sağlayan servis araçlarına yönelik saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın talimatıyla görevlendirilen müfettişler önemli bilgilere ulaştı.

PKK’lı Abdülbaki Somer’in gerçekleştirdiği ve 28 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı araç eyleminin ardından görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, ihmal iddialarını mercek altına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne karargâh kuran müfettişler, öncelikle eylemde kullanılmak amacıyla İstanbul’dan çalınan 34 KK 0340 plakalı aracın izini sürdü. Bu çalışma sırasında Ankara’nın kent güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan MOBESE kayıtları incelemeye alındı.

7 kez kameralarda

İstanbul’a trafik tescili kayıtlı 34 KK 0340 plakalı aracın Ankara içindeki hareketlerini inceleyen müfettişler, aracın başkentin değişik noktalarında 7 kez kameradan geçtiğini belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çerçevesinde Ankara’da iki ayrı MOBESE sistemi olduğu ortaya çıktı. Özel bir firmanın aldığı ihale sonrasında 2010’da 29 milyon liraya kurulan MOBESE daha sonra yenilenme aşamasıyla 5 milyon liralık ek ihale sonucunda yaklaşık 1800 kamera ile kullanılmaya başlandı. Müfettiş incelemesinde 34 KK 0340 plakalı aracın Ankara’da üç kez bu sistemdeki kameraların bulunduğu bölgelerden geçtiği, ancak PTS’de görülmediği anlaşıldı.

Aracın yakalandığı diğer dört kameranın ise G-20 zirvesi kapsamında ihtiyacı karşılamak içinAselsan’ın 3 milyon lira karşılığında kurduğu 150 kameralık ek MOBESE sistemine yakalandığı ortaya çıktı. Müfettişler, Aselsan’ın ek kamera güvenliği sistemini geçen yılın Kasım ayında kurduğu ve Ocak ayından itibaren faaliyete geçirildiğini belirledi.

‘Çalıntı araç’ kaydı

Aselsan’ın yakaladığı 4 görüntüden birinde plakanın tam olarak okunamadığı ancak diğer üç görüntüde 34 KK 0340 plakalı aracın net olarak kameralar tarafından algılandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi. Müfettişler, görevlilerce “deneme amaçlı kullanıldığı” belirtilen ve Aselsan tarafından kurulan ek MOBESE sisteminin faaliyete geçirildiğine ilişkin Ankara Emniyeti’nce ilçe emniyet müdürlüklerine Ocak ayında yazılan resmi yazıya da ulaştı.

Müfettiş incelemelerinde, her iki sistemin entegre olmaması nedeniyle araç sahibinin şikayeti sonrasında “çalıntı araç” kaydı konulan aracın yakalanamadığı ortaya çıkarıldı. Müfettişler, ihmalin ortaya çıkmasıyla birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü MOBESE Şubesi’ndeki bazı görevliler hakkından ihmal iddiasıyla rapor hazırladı. Rapor, Ankara Valiliği’ne teslim edildi.



Dosyayı inceleyen Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, haklarında ihmal iddiası bulunan ikisi mühendis, yedisi polis dokuz kişi hakkında müfettişlerin soruşturma izni talebini onayladı. Böylece, adı geçen görevliler hakkında soruşturmanın önü açılmış oldu.

İstanbul’dan çalındı, ikiz plaka takıldı

Bilindiği gibi, İstanbul’dan çalındığı anlaşılan 34 KK 0340 plakalı araç, aynı marka, model ve renkteki 06 FB 3157 plaka takılarak “ikiz plaka” haline getirilmiş ve bomba yüklenerek PKK’nın düzenlediği terör eyleminde kullanılmıştı. Aracın ikiz plaka olduğunun ortaya çıkması sonucunda İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirmeleri yapmıştı.