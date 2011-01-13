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ANKARA, RAHATSIZLIĞINI ALMAN BÜYÜKELÇİYE DE İLETTİ ANKARA (A.A)

13 Ocak 2011 15:50

-ANKARA, RAHATSIZLIĞINI ALMAN BÜYÜKELÇİYE DE İLETTİ ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Kıbrıs sorununa ilişkin son açıklamalarından duyulan rahatsızlık, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckard Cuntz'a da iletildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cuntz Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik'ten, iki hafta kadar önce başka bir konu için aldığı randevu için bugün Bakanlığa geldi. Büyükelçi Cuntz ile Büyükelçi Çevik'in görüşmesinde diğer konuların yanı sıra, Merkel'in açıklamaları da gündeme geldi ve Ankara'nın rahatsızlığı iletildi.

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