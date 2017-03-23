"Ankara rahatsız, Moskova ile her an fırtınalı günlere dönülebilir"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Suriye'den gelen haberleirn 'parlak' olmadığını iddia ederek, "Rus tankları PYD/YPG kontrolündeki Afrin’de dolaşıyor. Afrin sınırımızın dibi.. Rus askerleri YPG amblemi takarak poz veriyor. Ankara şimdilik sabrediyor. Moskova’yla her an fırtınalı günlere dönülebilir" görüşünü dile getirdi.

"ABD dün Rakka’ya birlik indirdiğini açıkladı. Operasyon Türkiye’siz başladı" diyen Tezkan, "Ankara çok rahatsız ama sabrediyor. Erdoğan-Trump görüşmesine kadar yüksek perdeden tepki vermekten kaçınıyor" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Avrupa bitti gibi ya ABD, ya Rusya?" başlığıyla yayımlanan (23 Mart 2017) yazısı şöyle:

Avrupa ile işler hiç de iyi gitmiyor.. Tansiyon düşeceğine karşılıklı açıklamalarla artıyor..

16 Nisan’dan sonra köprüler atılabilir..

Yollar ayrılabilir..

Cumhurbaşkanı; ‘16 Nisan bitsin, masaya oturup konuşacağız, bu devran böyle yürümez’ diyerek seyir defterini ilan etti..

AB’den yapılan açıklamalar da farklı değil..

Venedik Komisyonu’nun anayasa değişikliği konusunda raporu düşündürücü..

Denge ve denetim mekanizmasın eksikliği..

Yetkilerin fazlasıyla tek makamda toplanması..

Yargının bağımsızlığı konusunda endişeli oldukları belirtmişler..

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AB kulislerinde iki farklı yol haritası tartışılıyormuş..

Birinci grup; Venedik Komisyonu’nun raporuna dayanarak Türkiye’yle ilişkileri geçici olarak askıya alalım tezini savunuyor..

İkinci grup; İlk adımı Ankara atsın, bekleyelim görüşünde..

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Fakat Ankara kararını vermiş gibi duruyor.. Cumhurbaşkanı’nın ‘Karşımıza maskeli çıkarlarsa haydut muamelesi yapacağız’ sözü önemli mesaj..

Almanya Cumhurbaşkanı’nın cevap anlamına gelebilecek sözleri de..

Aslında iki taraf da kararını vermiş gibi duruyor..

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Soru şu; Avrupa’yla sertleşen Türkiye Rusya’yla mı ittifak yapmaya hazırlanıyor..

Evet diyemeyeceğim..

Ankara-Moskova ilişkileri de öyle ahım şahım değil..

Her ne kadar iki lider samimi görüntü verse de, sık sık görüşse de alt tarafta işler tıkır tıkır yürümüyor..

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Rus turist gelecek gelmesine.. Bu yıl birinci tercihleri Türkiye’ymiş.. Gelecekler de kaça gelecekler? Kaç para bırakacaklar?

Belli ki Antalya’nın üzerine ucuz diye atlayacaklar..

Turizmciler de haklı.. Öyle kötü bir yıl geçirdiler ki dibe vuran fiyatları patlatamazlar.. Batı’dan (Almanya, Hollanda gibi ülkelerden) umut yok, Rus turiste naz yapma şansları yok..

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Rusya’yla ticaret de rayına oturmadı. Et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, çilek gibi ürünlere ambargo sürüyor..

Ruslar bu ürünleri almıyor..

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Suriye’den gelen haberler de pek parlak değil.. Rus tankları PYD/YPG kontrolündeki Afrin’de dolaşıyor.. Afrin sınırımızın dibi.. Rus askerleri YPG amblemi takarak poz veriyor..

Ankara şimdilik sabrediyor..

Moskova’yla her an fırtınalı günlere dönülebilir..

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YPG amblemi takan sadece Rus askerleri değil..

ABD askerleri de takıyor.. Suriyeli Kürtlerin öteki kantonu Rojova’da da onlar var..

Onlar da orada PYD/YPG’nin hamiliğine soyundu..

ABD dün Rakka’ya birlik indirdiğini açıkladı.. Operasyon Türkiye’siz başladı..

Ankara çok rahatsız ama sabrediyor..

Erdoğan-Trump görüşmesine kadar yüksek perdeden tepki vermekten kaçınıyor..

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Durumun özeti bu..

Avrupa’yla sert, Rusya ve ABD ile soru işaretleriyle dolu döneme giriyoruz..

Krizin ayak sesi

ABD sekiz ülkeden kalkacak uçaklar için yeni yaptırım getirdi..

ABD’ye direkt uçuşlarda yolcular cep telefonu dışında yanlarına elektrik cihaz alıp uçağa binemeyecek..

Bu kural sadece sekiz ülkede uygulanacak..

Kahire, Amman, Riyad, Doha, Cidde, Kazablanka, Kuveyt gibi kentlerin yanına İstanbul da eklendi.. Türkiye onlarla bir tutuldu..

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ABD’nin bu kararına İngiltere’de uydu.. O da yasak getirdi..

Korkarım başka ülkeler de benzer kararlar alacak..

İstanbul’un böyle anılması ne acı!.